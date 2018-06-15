Работать стоя необходимо, только в меру

Глава известной компании Apple заявил, что его работники могут работать стоя. нововведение связанно с современными и специально оборудованными столами, которые позволяют работать за компьютером в вертикальном положении. Насколько это полезно для человека, корреспондент «ВМ» выяснял у врача вертебролога, Алексея Климкина

По наблюдениям многих ученых были сделаны выводы по улучшению работы мозга именно в стоячем положении. Одним из таких были наблюдения за качеством трудоспособности водителя автобуса и кондуктора. Как показали исследования, кондукторы находились в более трудовом режиме нежели водители, которые вынуждены проводить свой рабочий день в сидячем положении.

Как оказалось, работать стоя полезно, но только в благоприятных условиях и недолгосрочно.

— Стоит учитывать факторы рабочего места. Мы знаем, что повара на кухне всегда работают стоя. Однако их рабочий день является серьезной нагрузкой. Например кафельное покрытие или бетонные полы без настила могут оказать серьезное влияние на ноги, что сопряжено с негативным влиянием на опорно-двигательный аппарат, — уверен специалист.

— Однако стоячая работа может послужить укреплением для позвоночника при условии благоприятной обстановки. Например, теплого помещения. Стоячее положение помогает укреплять некоторые позвонковые области, это благоприятно сказывается и на здоровье. Более того, во время такой работы происходит учащенное кровообращение, что также оказывает положительное влияние на организм, — пояснил Климкин.

Однако, по словам врача, не стоит забывать о некоей мере, которая должна давать передышку костям.

— Провести рабочий день стоя — это, безусловно, испытания и нагрузка на позвоночник. Поэтому даже самое полезное упражнение должно проходить в меру. Стоять, — это тоже в своем роде упражнение, но отдых позвоночнику необходимо давать, что бы не допустить воспалений в позвоночнике, — заявил эксперт.