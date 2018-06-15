Вместо смузи и комбучи: напитки на основе каннабиса входят в моду

Вкусы меняются, и теперь многие покупатели отказываются от напитков с сахаром. Производители видят новые возможности в конопле: по мере легализации в разных штатах американцы ищут новые способы для ее применения и готовы пробовать кофе, пиво и вино с каннабисом. В стране готовятся к конопляной революции: бизнесмены открывают компании, производящие продукты с марихуаной, и рассказывают о том, как чудесно она влияет на организм человека.

«Напитки — это самый интересный вид фасованных продуктов с невероятным потенциалом роста, — говорит основатель и CEO Keef Brands (производителя изготовленного из конопли напитка) Эрик Кнутсон, который на прошлой неделе участвовал в конференции участников питьевой индустрии BevNet в Нью-Йорке. — Я считаю, напитки из конопли — это новая газировка».

Согласно данным Bloomberg, в 2018 году продажи газировки достигли своего 30-летнего минимума, потому что потребители переключились на более здоровые напитки. А продажи конопляного питья сегодня на пике: в 2017 году этот рынок оценивался в $35,6 млн в Калифорнии, Колорадо, Орегоне и Вашингтоне. В одном Колорадо продажи таких напитков выросли на 11% по сравнению с 2016 годом, согласно данным BDS Analytics.

Читать также

Еда в интернете: идите к покупателю домой (а то придут конкуренты)

Производители уже попробовали добавлять коноплю во все — от безалкогольного вина до колд-брю. «Я полагаю, со временем этот питьевой сегмент станет одним из самых широких в пищевом секторе», — утверждает Кнутсон.

Лорен Радик, партнер специализирующейся на конопле юридической фирмы Hiller, побывал на форуме BevNet вместе с Кнутсоном и рассказал, что каннабидиол (КБД) — непсихотическое соединение конопли — может стать для питьевой индустрии более важным ингредиентом, чем ТГК (тетрагидроканнабинол), который отвечает за наркотический эффект от марихуаны.

Радик из Hiller считает, что КБД станет новым кальцием или витамином C. «Это идеальный оздоровительный продукт, и скоро появится много еды и напитков с его содержанием, — говорит Радик об антивоспалительном, снимающем боль и других положительных достоинствах продуктов, содержащих коноплю». Кнутсон говорит, что он уже сотрудничает с 6 крупными производителями марихуаны, чтобы разработать напитки на основе КБД для масс-маркета.

Питьевые гиганты уже готовятся к грандиозному каннабисному безумию. В прошлом году Constellation Brands, производящая Corona, Svedka и другие алкогольные напитки, купила 9,9% акций канадского производителя конопли Canopy Growth за $191 млн, и планирует разработать ТГК-содержащие напитки. В марте главный пивовар Blue Moon, принадлежащий MillerCoors, объявил о выходе из компании и запуске фирмы, производящей безалкогольное пиво с коноплей Ceria Beverages. Даже поставщик вина и спирта Southern Glazer договорился со своим канадским подразделением о дистрибьюции конопляных продуктов канадской марихуанной компании. А калифорнийская пивная фирма Lagunitas теперь стала партнером производителя конопляного концентрата AbsolutXtracts, чтобы добавлять коноплю в вейпы.

Читать также

«Аляска»: променять карьеру в «большой четверке» на семейную пивоварню и зарабатывать 1,8 млн рублей на крафтовом пиве с Шагалом на этикетке

Стюарт Димсон, еще один участник BevNet и создатель пробиотического игристого напитка Doctor D’s, заявляет, что он также подумывает о том, чтобы присоединиться к индустрии. «КБД играет на поле мыслящей о здоровье и потребляющей пробиотики толпы, — говорит Димсон, чьи продукты продаются в 2 тыс. магазинов по всем США. — КБД по-настоящему лечит; это новый актуальный ингредиент».