8 растений, которые можно оставить без полива на месяц

Тем, кто вынужден надолго уезжать из дома, стоит присмотреться к этим домашним растениям. А уж для отпуска лучше и не придумаешь!

Бокарнея (Нолина)

Бокарнея обладает немного экстравагантным, но приятным видом. За эффектную россыпь тонких, изогнутых листьев, венчающих одиночный ствол, растение в народе получило название «конский хвост».

За цветком очень просто ухаживать, поэтому его часто используют для озеленения офисных и торговых помещений.

Луковица в основании его ствола служит накопителем влаги, поэтому бокарнею можно надолго оставить без полива — она будет использовать внутренние ресурсы.

Фикус каучуконосный

Каучуконосный фикус как и все его собратья-фикусы выглядит очень эстетично благодаря мощным, развитым листьям темно-зеленого цвета.

При регулярной обрезке растение надолго сохраняет первоначальный вид, в ином случае способно вырасти до нескольких метров.

Цветок неприхотлив и хорошо переносит небольшую засуху, особенно в зимний период, когда фикус может оставаться без полива на месяц и даже больше. Уезжая в отпуск летом, протрите листья растения, умеренно полейте его и поставьте в неосвещенный угол.

Сансевиерия

Сансевиерия или «тещин язык» — растение необычайно живучее. Оно прекрасно чувствует себя, находясь без полива при рассеянном свете в течение нескольких недель.

Вернувшись из отпуска, не нужно компенсировать отсутствие внимания к цветку обильным и чересчур частым поливом.

За время вашего путешествия растение может несколько потерять свою декоративность, но форма и цвет листьев быстро восстановятся при возвращении к прежнему режиму.

Паучник

Паучник или хлорофитум хохлатый — одно из наиболее адаптируемых и неприхотливых домашних растений. Свое необычное название цветок получил благодаря отросткам, свисающим из материнского растения и по виду напоминающим маленьких паучков на паутинке.

Установлено, что хлорофитум удаляет из воздуха формальдегид. Если расставить горшки с цветком в комнате с новой мебелью из ДСП, концентрация вредных веществ станет намного ниже.

Паучник может долгое время оставаться без полива, заблаговременно накапливая в корневище запас влаги. Если вы планируете уехать на несколько недель, заранее поставьте растение во влажное помещение, например, в ванную. Корни и листья хлорофитума напитаются влагой, что позволит ему лучше пережить засуху. Суккуленты

Суккуленты — жители пустынь, привыкшие к долгим периодам засухи. Известно, что у этих растений имеются специальные клетки для запаса воды, которые помогают им выживать в сухой почве по несколько месяцев. Если вам часто и надолго приходится уезжать из дома, суккуленты подойдут вам как нельзя лучше.

Выбор растений действительно широк. Присмотритесь к мохнатому монантесу или альбуке с необычными спиралевидными листьями, декоративному пиарантусу с эффектными цветами-звездами или неприхотливому аихризону (говорят, дерево еще и удачу в любви приносит!).

Замиокулькас

Этот экзотический домашний цветок еще известен как «Долларовое дерево». Доподлинно неизвестно, способствует ли появление растения в дома улучшению финансового положения, но интерьер замиокулькас действительно украшает.

Причем совершенно неважно, будет ли горшок с цветком стоять на солнце, в полутени или темном помещении — он настолько неприхотлив, что при любых условиях остается свежим и зеленым.

В случае с замиокулькасом действует правило: лучше меньше, чем больше. Цветок плохо переносит перелив, зато небольшая засуха пойдет ему только на пользу.

Аспидистра

Еще один удачный выбор для заядлых путешественников. Если вы ищите цветок, который не требует большого внимания к себе, присмотритесь к аспидистре. Этому растению не нужно много света, оно хорошо себя чувствует в помещениях с центральным отоплением, без частого полива, устойчиво к колебаниям температур.

Даже удивительно, как цветок родом из влажных тропиков Восточной Азии адаптировался к условиям городских квартир.

Уезжая на несколько недель, уберите горшок с цветком подальше от прямых солнечных лучей, протрите листья и полейте.

Хойя карноза

Хойя карноза или «восковой плющ» — цветущее, но довольно стойкое растение. В его толстых, блестящих, восковых листьях накапливается влага, поэтому оно способно пережить несколько месяцев засухи.

Конечно, желательно выбрать период, когда хойя не цветет, ведь с началом цветения потребность во влаге у нее возрастает.

Если при возвращении из длительной поездки вы обнаружили, что хойя совсем засохла и потеряла листья, попробуйте ее реанимировать. Отрежьте от стебля черенок и поставьте его в воду — через несколько недель он даст корни.

Ксения Ильченко