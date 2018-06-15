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Жизель Бундхен рассказала, как Том Брэди сделал ей предложение
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Жизель Бундхен рассказала, как Том Брэди сделал ей предложение 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Крис Зилка ради Пэрис Хилтон взобрался на заснеженную вершину, Канье Уэст арендовал для Ким Кардашьян целый стадион, а что сделал Том Брэди, чтобы Жизель Бундхен стала его женой? Имитировал потоп. Мы не шутим: супермодель сама рассказала об этом журналу Vogue в мини-фильме «73 вопроса».
«О, это было очень изобретательно. Том позвонил мне, пока я была на съемках, и сказал, что нашу квартиру затапливает, как «Титаник». Я, конечно же, помчалась домой решать проблему, но, переступив порог, увидела только устланный розовыми лепестками пол и множество свечек повсюду. «Что это значит?» — спросила я Тома. Он встал на колени, и я все поняла».
Нужно сказать, что незадолго до этого Брэди получил травму колена, и восстановление после операции давалось ему тяжело. «Я ужаснулась и сказала ему: „Что же ты делаешь? Вставай немедленно!“ — вспоминает Жизель. — Но он был непреклонен: предложение руки и сердца делают только так и никак иначе. Вот мы и вместе уже девять лет. Этот поступок меня очень тронул».
Для тех парочек, которые собираются прожить вместе долгую счастливую жизнь, у Бундхен один совет: «Разговаривайте друг с другом максимально открыто и любяще». Ей вторит и Мила Кунис — правда, выражается чуть менее мягко: «Если с партнером нельзя обсуждать все честно и прямо, на чем строятся эти отношения, как долго они продержатся? И кому они вообще нужны?»
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