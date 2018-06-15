Жизель Бундхен рассказала, как Том Брэди сделал ей предложение

«О, это было очень изобретательно. Том позвонил мне, пока я была на съемках, и сказал, что нашу квартиру затапливает, как «Титаник». Я, конечно же, помчалась домой решать проблему, но, переступив порог, увидела только устланный розовыми лепестками пол и множество свечек повсюду. «Что это значит?» — спросила я Тома. Он встал на колени, и я все поняла».

Нужно сказать, что незадолго до этого Брэди получил травму колена, и восстановление после операции давалось ему тяжело. «Я ужаснулась и сказала ему: „Что же ты делаешь? Вставай немедленно!“ — вспоминает Жизель. — Но он был непреклонен: предложение руки и сердца делают только так и никак иначе. Вот мы и вместе уже девять лет. Этот поступок меня очень тронул».

Для тех парочек, которые собираются прожить вместе долгую счастливую жизнь, у Бундхен один совет: «Разговаривайте друг с другом максимально открыто и любяще». Ей вторит и Мила Кунис — правда, выражается чуть менее мягко: «Если с партнером нельзя обсуждать все честно и прямо, на чем строятся эти отношения, как долго они продержатся? И кому они вообще нужны?»

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите