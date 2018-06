7 трогательных фильмов о геях и лесбиянках

Любовь, о которой страшно говорить открыто, тем не менее, остается любовью — лучшим из всех чувств, которыми наделен человек. К премьере на ivi драмы «С любовью, Саймон» мы собрали еще несколько хороших фильмов о геях и лесбиянках.

С любовью, Саймон

Love, Simon, 2018

С любовью, Саймон

Ты становишься очень уязвимым, если у тебя есть секрет. Саймон скрывает от друзей свою гомосексуальность, и единственный человек, с которым он может обсудить свою проблему — анонимный возлюбленный в интернете. Однажды эта переписка попадает в чужие руки.

Лунный свет

Moonlight, 2016

Лунный свет

Драма о взрослении афроамериканца с гомосексуальными наклонностями. Он растет в неблагополучном районе Майами в доме матери-наркоманки, и из-за замкнутого характера подвергается преследованиям со стороны других мальчишек.

Кэрол

Carol, 2015

Кэрол

Драма о двух женщинах, которые влюбились друг в друга в самое неподходящее для этого время. На дворе нетолерантный 1952 год.

Назови меня своим именем

Call Me by Your Name, 2017

Назови меня своим именем

Семнадцатилетний Элио живет с родителями на вилле в Италии. У него есть подружка Марсия, но первую настоящую любовь этим летом ему предстоит пережить не с девушкой, а с аспирантом, который приедет помогать его отцу, профессору археологии.

Chloe, 2009

Триллер о женщине, которая мучается от ревности и подозрений, ей кажется, что муж встречается с другой женщиной. Чтобы разобраться с сомнениями, она придумывает странный план: подсылает к нему проститутку под видом обычной студентки. Потом девушка Хлоя должна вернуться и рассказать, как все прошло. Рассказ проститутки приводит к совершенно неожиданному для заказчицы результату.

Горбатая гора

Brokeback Mountain, 2005

Горбатая гора

Ковбои Эннис и Джек устраиваются работать на уединенное ранчо у подножия Горбатой горы. Они остаются вдвоем в прекрасных пейзажах Вайоминга, и никто не может спугнуть внезапно нахлынувшие на них чувства.

Служанка

Agasshi, 2016

Служанка

В 30-е годы прошлого века Корея — колониальное владение Японии. Юная кореянка устраивается на работу в богатый японский дом, чтобы прислуживать леди Хедико. Она должна помочь одному аферисту соблазнить наследницу состояния и уговорить на побег с ним, но сама влюбляется в свою хозяйку.