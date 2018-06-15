7 трогательных фильмов о геях и лесбиянках 

Любовь, о которой страшно говорить открыто, тем не менее, остается любовью — лучшим из всех чувств, которыми наделен человек. К премьере на ivi драмы «С любовью, Саймон» мы собрали еще несколько хороших фильмов о геях и лесбиянках.
С любовью, Саймон
Love, Simon, 2018
С любовью, Саймон
Ты становишься очень уязвимым, если у тебя есть секрет. Саймон скрывает от друзей свою гомосексуальность, и единственный человек, с которым он может обсудить свою проблему — анонимный возлюбленный в интернете. Однажды эта переписка попадает в чужие руки.
Лунный свет
Moonlight, 2016
Лунный свет
Драма о взрослении афроамериканца с гомосексуальными наклонностями. Он растет в неблагополучном районе Майами в доме матери-наркоманки, и из-за замкнутого характера подвергается преследованиям со стороны других мальчишек.
Кэрол
Carol, 2015
Кэрол
Драма о двух женщинах, которые влюбились друг в друга в самое неподходящее для этого время. На дворе нетолерантный 1952 год.
Назови меня своим именем
Call Me by Your Name, 2017
Назови меня своим именем
Семнадцатилетний Элио живет с родителями на вилле в Италии. У него есть подружка Марсия, но первую настоящую любовь этим летом ему предстоит пережить не с девушкой, а с аспирантом, который приедет помогать его отцу, профессору археологии.
Chloe, 2009
Триллер о женщине, которая мучается от ревности и подозрений, ей кажется, что муж встречается с другой женщиной. Чтобы разобраться с сомнениями, она придумывает странный план: подсылает к нему проститутку под видом обычной студентки. Потом девушка Хлоя должна вернуться и рассказать, как все прошло. Рассказ проститутки приводит к совершенно неожиданному для заказчицы результату.
Горбатая гора
Brokeback Mountain, 2005
Горбатая гора
Ковбои Эннис и Джек устраиваются работать на уединенное ранчо у подножия Горбатой горы. Они остаются вдвоем в прекрасных пейзажах Вайоминга, и никто не может спугнуть внезапно нахлынувшие на них чувства.
Служанка
Agasshi, 2016
Служанка
В 30-е годы прошлого века Корея — колониальное владение Японии. Юная кореянка устраивается на работу в богатый японский дом, чтобы прислуживать леди Хедико. Она должна помочь одному аферисту соблазнить наследницу состояния и уговорить на побег с ним, но сама влюбляется в свою хозяйку.