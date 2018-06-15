Развод отменяется: Ксения Бородина неожиданно помирилась с мужем 

@borodyliaРазвод отменяется: Ксения Бородина неожиданно помирилась с мужемНедавно поклонники Ксении Бородиной (35) забеспокоились: телеведущая перестала носить обручальное кольцо. Дальше -больше. Ксения отправилась в отпуск на остров Капри без мужа, взяв лишь старшую дочь. Мало кто знает, что телеведущая провела детство в Италии — на острове Капри. Ее мама вышла замуж за итальянского бизнесмена, когда Бородина училась в третьем классе. До сих пор Ксения поддерживает теплые отношения с отчимом и его семьей, проводя часть летнего отпуска в их доме.
@borodylia
А где все это время, пока Бородина отдыхала в Италии, был супруг Курбан Омаров? Вероятно, работал. Ведь вчера Ксения Бородина поделилась совместным фото с мужем — они болели за нашу сборную на матче между командами России и Саудовской Аравии. Кроме того, телеведущая поделилась трогательным снимком папы с младшей дочерью Теоной. Приятно удивленные фанаты засыпали Бородину вопросами: «Так вы помирились? А что все так перепугались? Милые бранятся…», «Ксения, рады, что вы помирились с Курбаном! Такая лапочка-дочка у вас!». Ксения ответила одной из подписчиц: «А что мы расходились? А, ну Вам лучше знать».
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