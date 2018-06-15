Ещё
Развод отменяется: Ксения Бородина неожиданно помирилась с мужем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Развод отменяется: Ксения Бородина неожиданно помирилась с мужем 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@borodyliaРазвод отменяется: Ксения Бородина неожиданно помирилась с мужемНедавно поклонники Ксении Бородиной (35) забеспокоились: телеведущая перестала носить обручальное кольцо. Дальше -больше. Ксения отправилась в отпуск на остров Капри без мужа, взяв лишь старшую дочь. Мало кто знает, что телеведущая провела детство в Италии — на острове Капри. Ее мама вышла замуж за итальянского бизнесмена, когда Бородина училась в третьем классе. До сих пор Ксения поддерживает теплые отношения с отчимом и его семьей, проводя часть летнего отпуска в их доме.
@borodylia
А где все это время, пока Бородина отдыхала в Италии, был супруг Курбан Омаров? Вероятно, работал. Ведь вчера Ксения Бородина поделилась совместным фото с мужем — они болели за нашу сборную на матче между командами России и Саудовской Аравии. Кроме того, телеведущая поделилась трогательным снимком папы с младшей дочерью Теоной. Приятно удивленные фанаты засыпали Бородину вопросами: «Так вы помирились? А что все так перепугались? Милые бранятся…», «Ксения, рады, что вы помирились с Курбаном! Такая лапочка-дочка у вас!». Ксения ответила одной из подписчиц: «А что мы расходились? А, ну Вам лучше знать».
Читай также материал, как звезды отметили разгромную победу сборной России.
Лиза: последние новости
«Стилисту руки оторвать!»: поклонники раскритиковали новую стрижку Юлии Барановской Анастасия Костенко разрешила Дмитрию Тарасову присутствовать на родах Редкий кадр: Ирина Шейк показала, в кого родилась такой красавицей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юная жена Краско: от семьи осталось одно название25
Не показалось: приличная обнаженка22
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место46
Пуговка показала «беременный» живот17
Что думают женщины, когда впервые видят пенис
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение