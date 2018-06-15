Каждый зеленый уголок у своего дома украшают цветами жители высотки на ул. Преминина

Жильцы дома по ул. Преминина, 10б, планируют стать участниками конкурса «Цветущий город» и подать коллективную заявку в номинации «Цветущий двор». Возле своего дома жители дома обустроили сразу 11 зеленых зон, на каждой из которых есть клумбы. Их благоустраивают сами вологжане под руководством ТСЖ.

Накануне в 7 вечера во дворе дома собрались сразу несколько поколений вологжан: малыши и школьники, взрослые и пенсионеры — все присоединились к общему делу — украшению двора.

«Мы не могли не прийти, потому что мы хотим, чтоб он был самый красивый. Чтобы все ходили и любовались. А еще это сближает нас всех — соседей», — рассказала жительницы дома по улице Преминина, 10 б, Маргарита Синицына.

Организацию взяло на себя ТСЖ. Кстати, именно оно признано одним из лучших в городском конкурсе среди ТСЖ и советов многоквартирных домов. Подготовили рассаду и место. Причем если раньше клумбы создавались из шин, то теперь используют металлические конструкции.

«У нас работа шла в несколько этапов — сначала сделали новые клумбы, а сегодня все вышли на высадку цветов. В этом году снова будем устанавливать деревянные изделия, которые изготовили сами жильцы. Третий год мы их используем для оформления цветочных композиций», — поясняет председатель ТСЖ дома на улице Преминина, 10ь, Михаил Козырев

Как распределить рассаду на клумбе, соединить разные виды растений, все это своим соседям подсказывает Наталья Яхьяева — садовод по профессии. Она же дает совет, как расставить деревянные конструкции.

«Изюминка в том, что мы совмещаем однолетние и многолетние цветы. Это важно, потому что многолетники цветут две-три недели. А однолетники — до самых заморозков, поэтому вместе они дают долгоиграющий эффект на клумбе», — делится жительница дома Наталья Яхъяева.

Старания жителей по украшению своих дворов в этом году снова оценит комиссия конкурса «Цветущий город», организованного городской администрацией, Центром по работе с населением. Прием заявок продлится до 20 сентября, подать их можно на М. Ульяновой, 15 в Департаменте городского хозяйства, в подразделениях Центра по работе с населением и на сайте «Вологда-Портал». Там же можно узнать все подробности о проведении конкурса.