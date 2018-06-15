Цветущий двор создают жители дома на ул. Преминина, 10 б

Жильцы дома по ул. Преминина, 10б, планируют стать участниками конкурса «Цветущий город» и подать коллективную заявку в номинации «Цветущий двор». Возле своего дома вологжане обустроили сразу 11 зеленых зон, на каждой из которых есть клумбы. Их благоустраивают сами вологжане под руководством ТСЖ.

Накануне во дворе дома собрались сразу несколько поколений вологжан: малыши и школьники, взрослые и пенсионеры.

«Мы не могли не прийти, потому что мы хотим, чтоб он был самый красивый. Чтобы все ходили и любовались. А еще это сближает нас всех — соседей», — рассказала жительницы дома по улице Преминина, 10 б, Маргарита Синицына.

Организацию взяло на себя ТСЖ. Кстати, именно оно признано одним из лучших в городском конкурсе среди ТСЖ и советов многоквартирных домов. Подготовили рассаду и место. Причем если раньше клумбы создавались из шин, то теперь используют металлические конструкции.

«У нас работа шла в несколько этапов — сначала сделали новые клумбы, а сегодня все вышли на высадку цветов. В этом году снова будем устанавливать деревянные изделия, которые изготовили сами жильцы. Третий год мы их используем для оформления цветочных композиций», — поясняет председатель ТСЖ дома на улице Преминина, 10ь, Михаил Козырев

Как распределить рассаду на клумбе, соединить разные виды растений, все это своим соседям подсказывает Наталья Яхьяева — садовод по профессии. Она же дает совет, как расставить деревянные конструкции.

«Мы совмещаем однолетние и многолетние цветы. Это важно, потому что многолетники цветут две-три недели. А однолетники — до самых заморозков, поэтому вместе они дают долгоиграющий эффект на клумбе», — делится жительница дома Наталья Яхъяева.

Старания жителей по украшению своих дворов в этом году снова оценит комиссия конкурса «Цветущий город», организованного городской администрацией, Центром по работе с населением. Прием заявок продлится до 20 сентября, подать их можно на М. Ульяновой, 15 в Департаменте городского хозяйства, в подразделениях Центра по работе с населением и на сайте «Вологда-Портал». Там же можно узнать все подробности о проведении конкурса.