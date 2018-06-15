5 глупых идей для фото, которые девушки продолжают использовать

Когда-то фотокамера была предметом роскоши, количество пленки имело ограничение, а проявление фотографии являлось долгим и сложным процессом. Поэтому снимки делались редко, что положительно влияло на их качество, превращая многие из них в самостоятельные произведения искусства.

Все изменилось, когда камеры появились в каждом мобильном телефоне. Люди стали фотографировать все, что им попадается под глаза, невзирая на эстетику и законы логики. Но на этом прогресс не остановился и нанес еще один удар по здравому смыслу: появились соцсети. Теперь фотографии еды, частей тела и прочих несвязных объектов каждый самопровозглашенный оператор может выкладывать всем на обозрение. Причем это превратилось в такой культ, что здесь стали появляться свои тренды и архаизмы. К последним, например, можно отнести губы «уточкой». Сколько же девушек потратили на это многочисленные часы своей жизни! Для женщин вопрос фотографирования вообще является более чем сакральным. В их мире успех определяется скорее количеством лайков, нежели уровнем зарплаты или семейным статусом. Мы не против: в конце концов, надо же оправдать рост количества пикселей на камерах смартфонов. Просто в любом культурном явлении устанавливаются свои нормы и правила плохого тона. Это же касается и фотографирования. Поэтому мы решили рассказать тебе о пяти устаревших и неоригинальных позах на фото, которые все еще любят многие девушки, но от которых давно пора отказаться. Во имя «Фэйсбука», «Вконтакте» и святого «Инстаграма»!

1. Кривляние или «уродливое селфи»

Несмотря на формальный подтекст, что «уродливое селфи» — это некий политический протест против стандартизации женской красоты, на самом деле это очередной инструмент привлечения внимания к себе. И далеко не самый удачный. По большому счету посыл здесь простой: «Смотрите все! Я выгляжу милой, даже когда искажаю свое лицо».

2. Имитация усов

Когда это появилось и что стало этому причиной, сейчас установить трудно. Но такое ощущение, что часть девушек прошла какие-то массовые курсы «по продвижению плохого юмора». Если бы мы тоже были участниками этих курсов, то сказали бы, что в этом жесте есть латентная зависть мужчинам или что это какая-то феминистская акция. Но все это не так. На самом деле подобные фото получаются от слияния скучающей девушки и плохого вкуса.

3. Достопримечательности на ладони

Фото человека, подпирающего рукой Пизанскую башню, по популярности может сравниться разве что с унаги роллом собственного приготовления. Девушки, мы вас очень любим, но над этими фотками все уже перестали смеяться еще с 2002 года. Мы очень рады, что тебе удалось побывать в Италии и что ты заставила своего парня сделать два миллиарда кадров, прежде чем твоя рука максимально убедительно коснулась границы здания. Но в следующий раз обычного селфи на фоне архитектурного объекта будет достаточно. Да, и держать сверху египетскую пирамиду тоже смешно (было когда-то).

4. Анимированные рожицы

Заячьи уши, собачий нос, увеличенные глаза и прочие побочные возможности смартфона послужили поводом превратить ленту в инстаграме в какой-то психоделический парад «Диснея». Над тем, зачем девушки используют анимированные маски в своих stories, бьются лучшие умы человечества наряду с попыткой объяснить происхождение Вселенной. На оба вопроса наука еще ответов не дала. Мы лишь уверены в том, что это некрасиво, несмешно и непонятно.

5. Поза бабочки

Эта фотография предполагает коллективное участие. Рецепт ее создания прост: 1) нужно взять свою подругу, также не обремененную нехваткой времени; 2) обнять ее за талию или что-то еще, чтобы быть похожими на сиамских близнецов; 3) выставить в бок руки, согнутые в локте; 4) слегка наклонить голову в знак непринужденности ситуации. В принципе, в этих фотках ничего плохого нет, если бы не их зашкаливающая повсеместность. С другой стороны, как еще сделать коллективное фото девушкам? Не хватать же по-мужски друг друга за шею в духе «мы с братаном в 90-х половину города крышевали». 12 фото, которые ты должен перестать публиковать в соцсетях