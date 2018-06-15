Без детей, презервативов и BMW: пять странных рекламных запретов

На этой неделе исполнилось 65 лет со дня отмены рекламы казино в США. За это время рекламные стандарты по всему миру не раз претерпевали различные изменения. Чаще всего разрешали и запрещали табак, алкогольные напитки и сексуальные услуги. Нередко рекламные товары и правда представляют опасность для здоровья и жизни человека. Однако есть и запреты, которые могут показаться странными.

АВТОМОБИЛИ BMW В 2017 году комитет рекламных стандартов Великобритании запретил показывать по телевидению ролик флагманского седана BMW M760Li xDrive. Английские власти решили, что реклама пропагандирует опасную езду и грозит авариями на дорогах. Британским чиновникам не понравилась демонстрация способности M7 набирать первую сотню всего за 3,7 секунды. Смутил их также слоган «Роскошь позабыла про манеры» и фраза «Некоторые добираются до вершины быстрее остальных». Авторы рекламы старались оправдаться, что речь идет отнюдь не о пропаганде скорости, в которой их обвиняют, а об ориентации на карьерные успехи. Однако местные власти остались непреклонны.

В мае 2018 года аналогичная проблема повторилась. На этот раз все те же чиновники выступили против видеоролика BMW, рекламирующего систему полного привода xDrive. В сюжете разные модели марки, оснащенные xDrive, едут по дороге в плохих климатических условиях: по заснеженной трассе, под проливным дождем, по шоссе и через лес. Представители рекламного комитета снова сказали, что в ролике демонстрируются «признаки опасного и безответственного вождения с превышением скорости», а когда машина едет по лесу, ее и вовсе периодически заносит.

Критике подвергся и выбранный для ролика саундтрек «Song 2» популярной группы Blur. Композицию назвали «слишком динамичной и агрессивной». В результате рекламу запретили, чтобы водители не пытались лихачить «в экстремальных условиях».

ЙОГУРТЫ, ТВОРОЖКИ, МАРМЕЛАД И ХЛЕБЦЫ

В 2012 году Европарламент запретил рекламировать во всех СМИ йогурты с пробиотиками. Причиной запрета стал тот факт, что польза ни одного живого йогурта для пищеварения или иммунитета не была доказана. А ведь именно этим чаще всего козыряют производители йогуртов. Когда запрет был принят, Европейское агентство по безопасности продуктов питания получило 329 заявлений от разных компаний о пользе пробиотиков, однако, все они были отклонены.

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При этом, назвать решение европейского правительства неожиданным все-таки нельзя. Например, известный бренд «Danone» уже не в первый раз сталкивался с проблемой рекламы своей продукции. В 2010 году в рекламе товара снялась известная актриса Джейми Ли Кёртис . Она назвала йогурт вкусным, а голос за кадром произнес: «научно и клинически доказано, продукт регулирует пищеварение и улучшает иммунную систему». После того, как ролик показали в США, группа людей подала иск в суд Кливленда за распространение компанией Danone ложных сведений, и выиграла его, получив около десятка миллионов долларов. Подобные проблемы возникали у бренда и в Канаде.

Кроме того, Европарламент единогласно запретил слоганы, которые использовали в рекламе производители творожков, мармелада и хлебцев. Проблемы возникли даже у производителей воды, их обязали проговаривать в рекламе, что вода улучшает функционирование организма только «при условии употребления не менее 2 литров воды в день». На замену всех рекламных слоганов Еврокомиссия дала компаниям срок в полгода.

ЯПОНСКИЕ ПРЕЗЕРВАТИВЫ

В Южной Корее в 2008 году ввели запрет на японские средства контрацепции — сверхтонкие презервативы. При этом их не только запретили рекламировать в СМИ, но и на билбордах, какие, например, висели в сеульской подземке. Связан ли запрет с низким качеством резиновых изделий или попыткой улучшить демографию? Нет, причины оказались прагматичными. В одном из японских учебников спорный остров Токто, который считается общим, назвали территорией страны Восходящего солнца. Корейцы обиделись и забросали японское посольство яйцами, а потом пожаловались на рекламу презервативов в метро. Корейское правительство удовлетворило желание граждан и запретило рекламу.

Кстати, на южнокорейском телевидении во время показа детских программ с 17:00 до 19:00 действует постоянный запрет на рекламу: жира, соли, сахара, кофеина, гамбургеров, вермишели быстрого приготовления, энергетических напитков и конфет.

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА И ОДЕЖДА

Великобритания богата на всевозможные рекламные запреты, а Британский Совет по рекламным стандартам строго бдит за тем, что и как продают подданным королевства.

В 2011 году эксперты запретили показывать рекламный ролик духов Belle D'Opium бренда Yves St Laurent. Причиной стало «странное» поведение героини, которая напомнила чиновникам человека, употребляющего наркотики. Они назвали действия девушки безответственными и неприемлемыми.

То ли дело далекий 2002 год, когда знаменитый фотограф Самюэл де Кюберра для рекламы аромата М7 использовал портрет обнажённого Ив Сен-Лорана. Правда, на ту рекламную компанию тоже поступило немало жалоб.

«Тем не менее, мы считаем, что поведение девушки очень похоже на поведение человека, находящегося под наркотическим воздействием», — заключили в Совете.

Не повезло и другому знаменитому бренду — Marc Jacobs. Под запрет попала реклама аромата Oh, Lola!, в котором снялась семнадцатилетняя Дакота Фаннинг . На постере девушка сидит на полу в коротком розовом платье и держит между ног флакон туалетной воды. Совет по рекламным стандартам назвал рекламу «эротически провокационной» и запретил, ссылаясь на многочисленные жалобы населения.

Не прошла модный британский приговор в 2016 и реклама круизной коллекции Gucci от дизайнера Алессандро Микеле. Моделей в ролике назвали слишком худыми и пропорционально не естественными, а это уже пропаганда анорексии. Рекламщики Gucci оправдывались, что все модели в ролике были одеты, кости из-под одежды не выпирали, но так и не смогли отстоять право на рекламу.

ДЕТИ И ДЕТСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Ряд европейских стран запретил в телевизионной рекламе показывать детей. В Италии запрет касается всех граждан, не достигших четырнадцатилетнего возраста. И если на юге Европы после принятия закона в 2003 году детские товары могут рекламировать хотя бы взрослые, то в Бельгии пошли еще дальше и запретили всю рекламу, направленную на детей.

Нельзя напрямую обращаться к детям и в австрийской рекламе, а в Швеции показывать несовершеннолетних граждан, оказавшихся в опасных ситуациях.

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