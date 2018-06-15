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В Калининграде из окна выбросили кота-сфинкса, мешавшего хозяевам криками
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В Калининграде из окна выбросили кота-сфинкса, мешавшего хозяевам криками 

Клопс.Ru 43 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде из окна второго этажа выбросили семимесячного кота породы сфинкс, который мешал хозяевам криками. Об этом сообщается в группе помощи бездомным кошкам «Кошкин дом 39» во «ВКонтакте».
Кот по кличке Фестер появился у волонтёров 5 июня. Как рассказала девочка, которая его принесла, сфинкса на её глазах выбросили из окна второго этажа.
Когда Фестер оказался на передержке, выяснилось, что он не кастрирован, а поэтому практически постоянно кричит. Волонтёры предположили, что именно это стало причиной того, что хозяева решили избавиться от животного. После стерилизации его поведение кардинально изменилось.
"Спустя всего три дня после операции кот превратился в милейшее существо, ласковое и нежное, которое любит обниматься и спать в забавных позах. В доме тишина и покой. Ни одной ошибки с лотком больше не происходит", — отметили волонтёры.
В группе «Кошкин дом 39» напомнили, что стерилизация — это доступная и простая операция, которая необходима домашним котам и решает многие проблемы с их содержанием. В Калининграде волонтёры отправляют приглашения на стерилизацию животных горожанам, которые отдают котят через Avito.
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