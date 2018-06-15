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Помощница шерифа голыми руками вытащила змею из унитаза
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Помощница шерифа голыми руками вытащила змею из унитаза 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщило издание New York Post.
Испуганный американец Вэйд Виелок (Wade Vielock) обнаружил восточную индиговую змею во время уборки ванной комнаты. «Я обернулся и увидел, как к окну тянется змея длиной около метра. Она меня так испугала, что я теперь буду жить лет на шесть меньше», — позже признался он. Виелок выбежал из санузла и захлопнул дверь с такой силой, что нокаутировал своего шестилетнего сына.
Сначала он позвонил местному таксидермисту, но когда он отказался помочь, обратился в полицию. На место прибыла помощница шерифа Линдсей Скоттен (Lindsay Scotten) и достала змею из туалета без каких-либо приспособлений. Рептилия не пострадала, поэтому ее выпустили в кусты около дома.
Виелок пообещал Скоттен, которая боится тараканов, что сможет ей помочь бороться против насекомых, если у нее возникнет такая потребность: «Она сказала мне, что не может убить таракана, зато может запросто схватить змею. Я ответил, что она может обращаться за помощью в любое время, если прогонит рептилию из дома».
Восточные индиговые змеи неядовитые, зато обладают иммунитетом против яда других змей и могут их съесть.
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