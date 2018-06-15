«Шла к своему носу 15 лет»: истории жертв пластической хирургии

Только в Москве за последние два месяца под ножом пластического хирурга погибли четыре женщины. И это лишь верхушка айсберга. Летальный исход или бесспорное уродство, причиненное эстетической медициной, гарантируют заведение уголовного дела против горе-врача. Однако сколько еще таких, чья внешность испорчена пластикой, но на судебное разбирательство ошибки хирургов «не тянут… Мы собрали истории таких людей.

Звезд, изувеченных теми, кто обещал сделать их еще краше, тоже целый небосклон — и у нас, и за океаном. Но знаменитости — это громкие разбирательства и внушительные компенсации. А что делать простым смертным, у кого, к примеру, одна искусственная грудь ниже или меньше другой? Или глаза на разном уровне? А врачи говорят, что это только кажется, а симметрии и в натуральной красоте не бывает…

Тяжбы с эстетической медициной для таких пациенток — только лишняя трата денег. И не тот случай, чтобы жаловаться общественности: „тюнинг“ (улучшение внешности) — дело интимное. Тем более, многие предпочитают делать его в тайне не только от друзей и коллег, но даже от родственников.

И вот окружающие, которые должны были в лучшем случае заметить „свежесть и отдохнувший вид“, а в худшем — не заметить ничего, теперь видят асимметрию глаз (грудей, ушей) или неправдоподобно растянутые рот и глаза. Что же делать?!

В сообществе АНОН (анонимных наркоманов), ныне условно объединяющем группы анонимной самопомощи по любым вопросам, вспоминают, что каких групп у них только не было — даже сообщество ударенных молнией! А вот групп жертв пластической хирургии не было никогда — потому что именно этот контингент больше других стесняется являться воочию. Но взаимная помощь и поддержка им очень нужна.

На помощь спешит Интернет. „Подпорченные“ пластикой дамы поддерживают друг друга в своем гневе и отчаянии в тематических чатах и на форумах. Страдалицы придумали создавать аккаунты в соцсетях, называя их именем своего врага в белом халате, и там вываливать всю порочащую его правду. Которая бывает правдой далеко не всегда.

— В этой сфере крутятся большие деньги, существует большая конкуренция и бывает большая месть, — говорит Мишель Гольдберг, ассистентка российского пластического хирурга, ныне практикующего в Нью-Йорке. — Первое громкое убийство нашего коллеги было в 2005-м, когда Евгения Лапутина, „омолодившего“ многих богатых и знаменитых, зарезали во дворе его дома хирургическим скальпелем.

За 20 лет практики помимо обычных граждан он „сделал“ огромное количество политиков, актеров, олигархов и прочих медийных людей в России и за рубежом. Но кому-то, видно, не угодил.

Это очень коррумпированная и криминализированная отрасль. В начале 1990-х в Московском институте красоты был случай, когда отец с Кавказа положил свою дочь перед свадьбой подправить нос, а она оказалась недовольна результатом. Сделали ей все хорошо, просто девица чего-то другого ждала. Но разве это объяснишь разъяренным родственникам невесты?! Они чуть не переубивали врачей с ассистентами! Не всегда результат соответствует ожиданиям пациента, но это вовсе не значит, что врач плохо сделал свою работу…

Спрашиваю специалистов: какие пациенты чаще всего недовольны результатом и предъявляют доктору претензии?

Профильные врачи отмечают, что манипуляции с лицом (нос, блефаропластика, подтяжки) востребованы главным образом у женщин и у молодящихся или медийных мужчин. Такие пациенты ропщут только в случаях откровенных неудач хирурга. С мелкими недочетами они мирятся, хотя и „разгоняют тему“ в кругу себе подобных в Интернете.

А вот на „тюнинг“ тела — грудь, ягодицы, липосакция, абдоминопластика (пластика живота), интимная пластика (коррекция размера и формы половых органов) — пускаются в основном женщины, с ведома и финансирования своих мужчин. Вот эти дамы, а также их кавалеры склонны возмущаться больше других, чуть что требуя бесплатного „гарантийного ремонта“.

Ринопластика: по прозвищу Карлик Нос Мытарства с улучшением формы носа 48-летней Динары наглядно доказывают, что пластика — дело каверзное, в том числе и потому, что в ней нет четких канонов и стандартов, зато много „вкусовщины“.

Первые два результата ринопластики от именитых специалистов Динару не удовлетворили, зато третья попытка сделала ее полностью счастливой. И она очень расстроилась, когда этого третьего врача через год объявили в федеральный розыск, назвав „ветеринаром“ и „врачом-убийцей“. Она до сих пор не верит, что ее любимый доктор кого-то там искалечил, и убеждена, что с ним расправились конкуренты. Хотя не исключено, что Динаре просто повезло.

— Многие говорят: „Блажь, перфекционизм, деньги некуда девать!“ — сетует Динара. — Когда я первый раз легла под нож, мне было 22, и никакие лишние деньги мне даже не снились. Но у меня был такой нос, с которым я не могла больше жить! Надо мной смеялись в школе и в институте — уж очень он был длинный.

Тогда я упросила свою бабушку заранее выдать мне „приданое“ — деньги, которые она копила, чтобы подарить мне на свадьбу. Сказала, что иначе до этой свадьбы просто не доживу! Первая попытка была в далеком 1992 году — тогда мне укоротили нос, сохранив его форму. Но остались следы от швов, и даже под тональником было видно, что нос у меня переделан…

Следующую попытку Динара предприняла в начале нулевых: накопила денег, долго и придирчиво выбирала врача. Попала к звезде пластики, выбрала по картинке нос и приготовилась стать красоткой… Этот хирург свою работу сделал безупречно — никаких следов. Зато случилось другое: нос никак не подходил к лицу Динары! Она снова поплакала и „забила“ еще на семь лет — пока не наткнулась на „ветеринара“, чья работа ее полностью удовлетворила.

К своему идеальному сейчас носу Динара шла целых 15 лет и за это время стала почти экспертом. По ее словам, женщины, недовольные результатом пластики, часто сами понимают, что доказать факт некачественной операции в их случае невозможно, но поговорить об этом все-таки хочется — и „подпорченные“ объединяются в соцсетях, поддерживая, а то и распаляя друг друга. Динара считает „тематическое“ общение между пострадавшими полезным хотя бы потому, что они дают друг другу обратную связь:

— Носить недовольство в себе очень тяжело. К тому же нередко оно — субъективный фактор. Девушке кажется, что ее изуродовали, что такое случилось только с ней. А на форуме обязательно кто-нибудь напишет, что все поправимо. Как я, например, раньше рассказывала на форумах свою историю с тройной переделкой носа и даже фотки выкладывала.

И пребывающая в депрессии из-за результата, который она считает неудачным, поймет, что не все так страшно, жизнь продолжается! Еще важно, что бывалые объяснят: если вы по жизни не принцесса, а жаба, уж простите за грубость, то и выйдете от хирурга жабой, только более гладкой…

Сама Динара на подобных форумах больше не выступает. Но почитывает их — и одобряет, что сейчас к „подпорченным“ подключились и те, чьи операции прошли успешно.

Человеку со стороны вклиниться в дамские сетования насчет некачественных „тюнингов“ совсем непросто: „светиться“ в этой теме никто не хочет. Но Динара уверяет: если пристально следить за „своей“ темой (скажем, „Маммопластика“), однажды в комментах на страничке интересующего вас хирурга вы обязательно наткнетесь на отрицательный отзыв. Негатив „чистят“, но не сразу.

— Там девочки обычно оставляют ссылки на место, где у них общий сбор. Иногда возникают странички в Инстаграме, но их тоже прячут от посторонних глаз. Их можно найти и путем простого запроса в поисковике — например, „увеличить грудь, чего бояться“ — но не факт, что девочки вступят с вами в переписку. Только если распознают „свояка“.

Круговая подтяжка: птоз и брыли, как у шарпея

Благодаря Динаре мне удается посекретничать в Сети с „подпорченными“ в разных местах пациентками хирургов-»пластиков», узнать, что их привело под нож, что не устроило в результате и какие оргвыводы сделаны на сегодня.

Катя, 45 лет: «Десять лет назад я развелась со вторым мужем и рассчитывала снова устроить личную жизнь. Но годы идут, на носу одинокая старость, а принца все нет! Пошла к косметологу, услышала, что у меня птоз и брыли — возрастные обвислости лица. Выяснилось, что с этими мерзкими складками, как у собаки породы шарпей, кардинально побороться можно только хирургическим путем.

Решила, что уж лучше разом. Недовольна, потому что реабилитация оказалась очень тяжелой: вместо обещанных 10 дней я не могла появиться на людях больше месяца. Пришлось отпуск за свой счет брать. Когда отеки спали, заметила, что у меня один глаз выше другого и не до конца закрывается, а рот неестественно растянут.

Док говорит: а чего вы хотели, вам же натягивали кожу! Когда наконец вышла в люди, подруги сразу заметили шрамы за ушами, волосы теперь в хвостик или пучок не соберешь. Женщины на работе вместо того, чтобы заметить, как я похорошела и помолодела, узрели припухлость на переносице и „странное“ выражение лица. А коллеги-мужчины как не замечали меня до этого, так и не замечают.

Я понимаю, что доктору тут не предъявишь: он свою работу выполнил, но как бы формально, что ли… Тут же нужно не просто натянуть кожу, чтобы не было обвислостей, а сделать это красиво!»

Отопластика: «Была я Чебурашка…»

Вика, 25 лет: «Меня с детства раздражала моя лопоухость. Как только на работу вышла, стала копить на коррекцию ушей. Разузнала, что отопластику дешево делают в маленьких городах. Поехала, сделала. К доктору у меня претензий нет, кроме того, что в моих ушах ничего особо не изменилось! У них такая же форма, только чуть меньше выпирают. Даже мама изменений не заметила!

Оргвыводы? Зря потратила деньги, зря подвергла свой организм общему наркозу и хирургическому вмешательству. Но я не жалею, что получила этот опыт. Ни в каком возрасте я ни за что больше не лягу под нож! И девочкам, собирающим информацию по отопластике на форумах, честно пишу: не ждите, что все ахнут. Результат практически не заметен».

— Вообще хороший врач должен предупреждать, что хороший результат — это не когда в операционную вкатывают вас, а выкатывают Анжелину Джоли , — говорит Мишель Гольдберг. — Качественная работа — это когда с операционного стола встаете вы же, только неуловимо посвежевшая. Если, конечно, речь не идет об изменении внешности до неузнаваемости — например, по программе защиты свидетелей.

Заблуждения пациентов относительно результата как следствие недостаточной осведомленности — одна из главных проблем эстетической хирургии. Иногда то, что пациенты называют «некачественной работой хирурга», — всего лишь их обманутые ожидания, депрессии на фоне которых, по статистике, случаются гораздо чаще, чем реальные врачебные ошибки. Хотя это, конечно, никак не извиняет горе-врачей, которые тоже встречаются. Но выбор специалиста — ответственность пациента.

Мы считаем, что в нашем деле три главных опасности. Первая — так называемый «бьюти-трэвел» — поездки на «тюнинг» в другие регионы и страны в погоне за дешевизной. То, что дешево, — всегда подозрительно, а обратный путь из дальних краев может негативно сказаться на ходе реабилитации, ведь большинство пациенток планируют улететь домой не позже, чем через неделю после операции.

Вторая опасность — «surgery-travel» («хирургические путешествия» — англ.) — это когда хирург консультирует в одном месте (например, в столице), а оперирует в другом — где-нибудь на периферии. Это говорит о том, что он — в поисках более дешевой аренды операционной и оборудования. А если он экономит на аренде, то, скорее всего, на препаратах и ассистентах экономит тоже.

Третья опасность — новейшая, о ней сейчас много говорят. Это так называемая инстаграм-хирургия: никому не известные врачи создают аккаунт в соцсетях и сами себя рекламируют, выкладывая привлекательные снимки и выдавая их за результаты своей работы.

«Попа отвисла, живот фартуком, бока — как спаниелевы уши…»

Ангелина, 31 год: «Подтягивала попу и отвисшую грудь. Обе операции перенесла нормально, хотя они были довольно тяжелые, под общим наркозом. В грудь вставили импланты (маммопластика), а ягодицы подтянули липофилингом (глютеопластика) — распределили по ним мой же жир. С тех пор прошел год.

Одна грудь у меня больше другой, в глаза не бросается, но если разденешься — видно. Еще левая немного в сторону смотрит. Это не такой дефект, чтобы в суд бежать, но неприятно же! А ягодицы где-то полгода были приятно приподнятыми, а теперь в точности такие же, как раньше. Рассосался жир, что ли?»

Сходные истории — у дам, перенесших липосакцию (отсасывание лишнего жира), абдоминопластику (пластику живота) и интимную пластику. Во всех случаях под скальпель женщин толкали их возлюбленные, действуя путем жесткой критики. Даме, рискнувшей подвергнуться абдоминопластике, муж сказал, что у нее «живот свисает, как фартук». Ту, которая пошла на липосакцию, благоверный одарил комплиментом, что у нее «бока — как спаниелевы уши, держаться можно». Девушка, решившаяся на интимную пластику, тоже поддалась на критику любимого…

Сегодня, спустя год, все они общаются в Сети, пытаясь поддержать друг друга в непростой период осознания того, что результат получен не тот, какой ждали.

У дамы, с боков которой отсосали жир, на место он, как и было обещано хирургом, не вернулся. Зато через год он нарос над боками, что выглядит еще ужаснее.

Вторую абдоминопластика и впрямь избавила от «живота-фартука», но взамен у нее выросли жирные бока — и это тоже не вина хирурга. Если бы она изучила вопрос заранее, то знала бы, что у каждого человека имеется определенное количество жировых клеток. В прооперированные зоны жир, как и сулит врач, действительно никогда больше не возвращается — организм просто перераспределяет все положенные ему подкожные жировые отложения по другим участкам тела.

У девушки с интимной пластикой первые полгода все было красиво, но очень больно при интимной жизни. Во вторые полгода боль прошла, но все остальное стало таким же, каким было до операции. Бедняжка уж и не знает, что лучше…

— Мужчины хотят иметь женщин с идеальным телом, сами женщины хотят видеть в зеркале идеальное лицо, — заключает косметолог, дерматолог, врач высшей категории Института красоты на Арбате Наталья Акопян. — Часто недовольство собой обусловлено чисто психологическими проблемами: заниженная самооценка, мнительность, внушаемость, зависимость от партнера. Психологи в таких случаях говорят: если этот «изъян» видите только вы, но он мешает вам жить, от него стоит избавиться хотя бы для того, чтобы наконец начать себя любить.

Случаев, когда недовольство пациента результатом пластики объясняется исключительно его психологическим состоянием и завышенными ожиданиями, гораздо больше, чем наоборот — когда врач «психологическими проблемами пациента» прикрывает свою неудачу.

Если вы все же решаетесь на хирургическое вмешательство, со всей серьезностью следует отнестись к проверке квалификации выбранного врача и его ассистентов (особое внимание — анестезиологу: высшее медицинское образование, квалификация, анестезиологическое пособие, стаж). Не стесняйтесь уточнить: на каком оборудовании и медицинских препаратах он работает? Обязательно пройдите полное обследование со сдачей всех анализов, а в случае запланированных манипуляций с лицом загодя проконсультируйтесь с косметологом. Он подскажет вам, чего лучше не делать при вашем типе лица и кожи.

И всем без исключения собравшимся на операционный стол — первым делом к психологу, который напомнит, что страдающих болезненным перфекционизмом не удовлетворит никакой результат. И иной раз, чем терзать свое тело, лучше сразу подлечить душу.

Топ-3 звездных «подпорченных»

Микки Рурк : мачо стал гномом, но особо не страдает. Микки стал героем сексуальных мечтаний многих женщин мира после своего появления в роли затейливого любовника в фильме «9 1/2 недель». И оставался бы им, не постучись он в клинику пластической хирургии, где его превратили в курносого гномика. Сам Рурк от своего преображения особо не страдает и по-прежнему охотно позирует папарацци, хотя и признает, что из-за серии неудач хирурга в его нос пришлось пересадить хрящ из его же уха. Актер уверяет, что стремился вовсе не омолодиться, а всего лишь исправить последствия травм, полученных в профессиональном боксе.

Донателла Версаче : эталон стиля переборщила, но не смущается. Как дизайнер сестра знаменитого кутюрье Джанни Версаче известна своим утонченным вкусом, чувством стиля и меры. Однако в отношении собственной внешности Донателле они явно изменяют: последние 20 лет она неустанно подвергает себя «тюнингу» — изменила форму носа, увеличила грудь, накачала губы, сделала подтяжку лица… Увы, из-за регулярных хирургических вмешательств ее лицо утратило не только естественность и самобытность — теперь его не назовешь даже приятным. Саму Донателлу это не очень смущает, хотя под настроение она и признается, что «кое-где переборщила». Но тут же добавляет, что фэшн-индустрия и не такое видала.

Джоселин Вильденштейн: невесты Франкенштейна не унывают. По ее собственному признанию, на свою первую «пластику» светская львица решилась, чтобы удержать мужа-миллиардера: хотела сделать свое лицо похожим на мордочку любимой кошки супруга! Но в процессе увлеклась — и не остановилась даже тогда, когда муж пригрозил уйти, если она не прекратит портить свое лицо. Угроза развода ненадолго отрезвила Джоси: она попыталась вернуть свои естественные черты, но это оказалось невозможным. После ухода мужа, который исполнил свою угрозу, личную жизнь бедняжке полностью заменила бесконечная «пластика». В светских кругах миссис Вильденштейн прозвали «невестой Франкенштейна», но она не унывает, заявляя, что зато «другой такой Джоселин нет и быть не может!»…

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