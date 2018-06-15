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Юлия Началова собралась замуж за правозащитника
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Юлия Началова собралась замуж за правозащитника 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
37-летняя Юлия Началова воспитывает 11-летнюю дочь Веру. С отцом девочки футболистом Евгением Алдониным певица развелась более шести лет назад. Но отец участвует в воспитании дочери.
Евгений Алдонин женат, у него растет сын. А вот Юлии до недавнего времени не удавалось устроить личную жизнь: два года назад она рассталась с хоккеистом Александром Фроловым после 5 лет гражданского брака.
Но похоже Юлия Началова наконец-то нашла настоящего мужчину — он далек от мира шоу-бизнеса, а значит сможет быть надежным тылом для певицы. Кавалера Началова представила на премии «МУЗ-ТВ». На мероприятие пара выбрала эффектные наряды — ярко красного и синего цветов.
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Спутника Юлии зовут Вячеслав, он правозащитник. Коллеги Юлии весь вечер могли наблюдать, как ее спутник не сводил с певицы влюбленных глаз, поговаривают — скоро свадьба.
Известно, что у Юлии Началовой — замечательный характер, она неконфликтный человек, поэтому после развода с мужем никогда не чинила преград для общения Евгения Алдонина с дочерью Верой.
"У Веры никогда не было и не будет преград в общении с папой. Они ходят в кино, гуляют, она гостит в его загородном доме. Женя очень любит дочку, прямо души в ней не чает, и у меня вполне разумные отношения с бывшим мужем: во всем, что касается дочери, у нас полное взаимопонимание", — рассказывала Началова.
Юлия и Вячеслав. Фото: Михаил Фролов ("Комсомольская правда").
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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