200 медиков устроили флешмоб в центре Вологды ко Дню донора

«Живая» надпись появилась сегодня на Кремлевской площади. Более 200 медиков и волонтеров выстроились в слова «80 лет я донор». Уже 80 лет работает областная станция переливания крови в Вологде и вологодские доноры бескорыстно приходят на помощь. Акцию приурочили к Всемирному дню донора, который празднуется 14 июня.

«Одним из основных наших направлений является популяризация донорства. Сейчас в стране ситуация с донорами нормализовалась, но для нас главное, чтобы ребята приходили и сдавали кровь регулярно», — рассказала региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анастасия Рудакова.

Во флешмобе на Кремлевской площади участвовало много молодых людей, которые являются основными донорами крови в Вологде. Более 80% вологжан — добровольцев приходят на пункт переливания крови не один раз. Именно благодаря таким донорам можно сформировать запас крови, чтобы обеспечить все лечебные учреждения.

«Ежегодно кровь сдают более 7000 человек. Мы заготавливаем около 11 тысяч литров крови и обеспечиваем 26 лечебных учреждений области и города», — отметила заместитель главного врача по медицинской части станции переливания крови г. Вологды Галина Филина.

Флешмоб, который призван привлечь внимание к безвозмездному донорству крови, был организован при поддержке Вологодского городского местного отделения партии «Единая России».

Также сегодня на областной станции переливания крови нагрудный знак «Почетный донор России» вручили активистам донорского движения. 29 жителей Вологодской области удостоены этого звания.

Добавим, в Вологде существует материальная выплата для доноров крови. Благодаря этой мере социальной поддержки, оказываемой городскими властями, сдали кровь более 11 000 доноров. В этом году к ним присоединились еще более 2600 человек. На эти цели из городского бюджета в минувшем году направлено более 5,5 млн рублей.