В Волгоградской области снова встретят «Хопёрские зори»

На этот раз праздник, ежегодно собирающий гостей из самых разных уголков Волгоградской области, других субъектов РФ и зарубежья, приурочен к 15-летнему юбилею природного парка «Нижнехопёрский», сообщили в региональном комитете по делам национальностей и казачества.

Собравшиеся увидят выступление фольклорных ансамблей, побывают на ярмарке, где будут представлены изделия народных умельцев, а также смогут попробовать блюда, приготовленные участниками конкурса «Казачий стол».

Кроме того, можно будет попробовать свои силы в потешных Казачьих игрищах. Среди соревнований — метание пик и ножей, а также конкурсы для женщин: «Не в бровь, а в глаз» (метание сковородки) и «Верная казачка» — бег со сковородкой.

Завершится праздник концертом, дискотекой и фейерверком.