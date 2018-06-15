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В Волгоградской области снова встретят «Хопёрские зори»
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В Волгоградской области снова встретят «Хопёрские зори» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
На этот раз праздник, ежегодно собирающий гостей из самых разных уголков Волгоградской области, других субъектов РФ и зарубежья, приурочен к 15-летнему юбилею природного парка «Нижнехопёрский», сообщили в региональном комитете по делам национальностей и казачества.
Собравшиеся увидят выступление фольклорных ансамблей, побывают на ярмарке, где будут представлены изделия народных умельцев, а также смогут попробовать блюда, приготовленные участниками конкурса «Казачий стол».
Кроме того, можно будет попробовать свои силы в потешных Казачьих игрищах. Среди соревнований — метание пик и ножей, а также конкурсы для женщин: «Не в бровь, а в глаз» (метание сковородки) и «Верная казачка» — бег со сковородкой.
Завершится праздник концертом, дискотекой и фейерверком.
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Женский форум
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