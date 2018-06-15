Счастливая: супруг Татьяны Навки устроил для нее фотосессию в элегантном платье 

Вчера Татьяна Навка присутствовала на открытии чемпионата мира по футболу, а сегодня решила провести день с мужем Дмитрием Песковым. Пресс-секретарь президента РФ устроил своей возлюбленной фотосессию. Спортсменка позже показала поклонникам, какой ее видит муж. Она разместила на своей странице в соцсети ряд фотоснимков, на которых звезда позирует на природе.
В кадре Навка, облаченная в легкое голубое платье и белую куртку, кружиться на идеальном зеленом поле у пруда. Скорее всего местом для фотосессии стало поле для гольфа. На снимках фигуристка улыбается. Многим фото напомнили кадры из фильма «Звуки музыки», где главная героиня также бежит по полю в похожем наряде. «Глазами мужа!», — написала Татьяна в подписи к публикации.
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Поклонники пришли в восторг от снимков. Многие отметили, что спортсменка настоящая красавица. Также некоторые предложили в следующий раз супругам устроить совместную фотосессию, так как Дмитрий не часто мелькает на снимках с женой. «Олицетворение русской красавицы», «Повезло с мужем», «Взгляд любимого мужчины самый правдивый», «Это счастье — быть такой любимой», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, Навка еще в 2010 году познакомилась с будущим мужем, но роман у них завязался позже. Летом 2014 году у них родилась дочь Надежда, а через год они сыграли свадьбу. Также у фигуристки есть старшая дочь Александра от первого мужа Александра Жулина. 18-летняя наследница живет в Америке.