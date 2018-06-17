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«Сделано с любовью»: Дмитрий Песков устроил фотосессию Татьяне Навке
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«Сделано с любовью»: Дмитрий Песков устроил фотосессию Татьяне Навке 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Прославленная фигуристка Татьяна Навка показала снимки, сделанные ее супругом Дмитрием Песковым. Поклонники спортсменки уверены, что в ее семье царят любовь и взаимопонимание, чему они очень рады.
Супруг именитой фигуристки, олимпийской чемпионки Татьяны Навки Дмитрий Песков является пресс-секретарем президента России. Наверняка у него очень напряженный рабочий график, однако мужчина нашел время, чтобы собственноручно сделать несколько снимков любимой женщины. Татьяна позировала супругу на фоне зеленого луга и озера в нежно-голубом льняном сарафане и накинутой белой куртке. Волосы звезды фигурного катания были по-простому собраны на затылке. Навка предстала перед камерой мужа счастливой и жизнерадостной женщиной без лишнего пафоса, чем покорила комментаторов соцсетей.
«Глазами мужа», — подписала серию снимков Татьяна. Поклонники звездной семьи умилились такой семейной идиллии и похвалили Дмитрия за удачные кадры. Они отметили, что Татьяна буквально светится от счастья и, вероятно, это заслуга ее мужа. «Сразу видно, сделано с любовью» «Красота какая! Какая в глазах мужа нежность, чистота и любовь» «Молодец Песков! Настоящий мужчина! Дарит своей женщине отдых, радость, счастье! Татьяна, мы рады за вас, что вы улыбаетесь и сияете!» «Вы такая счастливая и лучезарная на этих фото! Оставайтесь такой всегда» «Дмитрий каков! И пресс-секретарь президента, и фотограф неплохой»
Дмитрий Песков и Татьяна Навка познакомились в 2010 году. За плечами у обоих были расторгнутые браки и дети, рожденные в них. В 2014 году Татьяна родила Дмитрию дочку Надю, а в 2015 году состоялась их свадьба в Сочи. Кроме того, у Татьяы Навки есть старшая дочка Саша от брака с тренером по фигурному катанию Александром Жулиным. Девушка в этом году заканчивает школу и планирует поступать в МГИМО на экономический факультет. В конце мая у Саши прошел последний звонок, на котором присутствовала вся семья. Однако в Сети решили, что Жулина была одета в слишком скромное платье, а виновата в этом ее мама.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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