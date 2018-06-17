«Сделано с любовью»: Дмитрий Песков устроил фотосессию Татьяне Навке

Прославленная фигуристка Татьяна Навка показала снимки, сделанные ее супругом Дмитрием Песковым . Поклонники спортсменки уверены, что в ее семье царят любовь и взаимопонимание, чему они очень рады.

Супруг именитой фигуристки, олимпийской чемпионки Татьяны Навки Дмитрий Песков является пресс-секретарем президента России. Наверняка у него очень напряженный рабочий график, однако мужчина нашел время, чтобы собственноручно сделать несколько снимков любимой женщины. Татьяна позировала супругу на фоне зеленого луга и озера в нежно-голубом льняном сарафане и накинутой белой куртке. Волосы звезды фигурного катания были по-простому собраны на затылке. Навка предстала перед камерой мужа счастливой и жизнерадостной женщиной без лишнего пафоса, чем покорила комментаторов соцсетей.

«Глазами мужа», — подписала серию снимков Татьяна. Поклонники звездной семьи умилились такой семейной идиллии и похвалили Дмитрия за удачные кадры. Они отметили, что Татьяна буквально светится от счастья и, вероятно, это заслуга ее мужа. «Сразу видно, сделано с любовью» «Красота какая! Какая в глазах мужа нежность, чистота и любовь» «Молодец Песков! Настоящий мужчина! Дарит своей женщине отдых, радость, счастье! Татьяна, мы рады за вас, что вы улыбаетесь и сияете!» «Вы такая счастливая и лучезарная на этих фото! Оставайтесь такой всегда» «Дмитрий каков! И пресс-секретарь президента, и фотограф неплохой»