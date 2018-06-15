Ещё
В проезде Аэропорта объяснят, каким образом поступки меняют судьбу человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

В проезде Аэропорта объяснят, каким образом поступки меняют судьбу человека 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Очередной тематический лекторий пройдет на базе службы психологической помощи в четверг, 21 июня. На это раз речь пойдет о страхе одиночества. Встречу проведет психолог Анна Галышева.
— Страх одиночества — это один из самых распространенных страхов у людей в наше время. Его еще называют аутофобией, если он носит патологический характер, когда человек совсем не выносит одиночества. На встрече речь пойдет о социальных и психологических причинах страха одиночества, о его влиянии на поступки и судьбу человека, а также как подружиться со своим одиночеством, и не отвернуться от мира, — отметила Галышева.
Запись производится по телефону: 8 (499) 157-96-67.
Встреча будет проходить с 19.00 до 21.00. Слушателей ждут по адресу: проезд Аэропорта, д.11. Участие бесплатное.
(ап)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
На Хорошевском шоссе научат делать танцевальный макияж
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место51
«Это мерзко»: жене Этуша ответили на ее жестокость2
Не показалось: приличная обнаженка22
Пуговка показала «беременный» живот17
Что думают женщины, когда впервые видят пенис17
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение