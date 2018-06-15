В проезде Аэропорта объяснят, каким образом поступки меняют судьбу человека

Очередной тематический лекторий пройдет на базе службы психологической помощи в четверг, 21 июня. На это раз речь пойдет о страхе одиночества. Встречу проведет психолог Анна Галышева.

— Страх одиночества — это один из самых распространенных страхов у людей в наше время. Его еще называют аутофобией, если он носит патологический характер, когда человек совсем не выносит одиночества. На встрече речь пойдет о социальных и психологических причинах страха одиночества, о его влиянии на поступки и судьбу человека, а также как подружиться со своим одиночеством, и не отвернуться от мира, — отметила Галышева.

Запись производится по телефону: 8 (499) 157-96-67.

Встреча будет проходить с 19.00 до 21.00. Слушателей ждут по адресу: проезд Аэропорта, д.11. Участие бесплатное.

(ап)