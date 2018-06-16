Алексей Воробьев закрутил роман с горячей блондинкой

Алексей Воробьев вот уже много лет является завидным холостяком. И даже участие в одноименном проекте не помогло артисту встретить свою единственную. Но сейчас, кажется, сердце Алексея занято. Знакомые певца сообщили, что артист встречается с девушкой, с которой вместе снимался для трека «Миллионер». Избранницу певица зовут Джей. Настоящее имя 32-летней блондинки — Джоконда Шеникер.

В Instagram Джей уже стали появляться совместные фото с Алексеем, но комментировать свой роман пара пока не торопится. Воробьев никак не отреагировал на обнародованную информацию о новых отношениях. А как тебе избранница артиста?

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Фото:Instagram