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Алексей Воробьев закрутил роман с горячей блондинкой
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Алексей Воробьев закрутил роман с горячей блондинкой 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
30-летний Алексей Воробьев закрутил новый роман.
Алексей Воробьев вот уже много лет является завидным холостяком. И даже участие в одноименном проекте не помогло артисту встретить свою единственную. Но сейчас, кажется, сердце Алексея занято. Знакомые певца сообщили, что артист встречается с девушкой, с которой вместе снимался для трека «Миллионер». Избранницу певица зовут Джей. Настоящее имя 32-летней блондинки — Джоконда Шеникер.
— рассказывает Starhit подруга Джей.
В Instagram Джей уже стали появляться совместные фото с Алексеем, но комментировать свой роман пара пока не торопится. Воробьев никак не отреагировал на обнародованную информацию о новых отношениях. А как тебе избранница артиста?
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Фото:Instagram
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