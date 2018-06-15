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Воробьев закрутил роман со звездой шоу «Каникулы в Мексике»
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Воробьев закрутил роман со звездой шоу «Каникулы в Мексике» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
30-летний Алексей Воробьев некоторое время назад стал строить карьеру в Голливуде. Он уже два года живет в Лос-Анджелесе, а на родину приезжает только по работе. Стоит отметить, что молодой человек востребован за рубежом. Он уже успел сняться в американском сериале «Нереально» и зажечь на местных вечеринках. Свою личную жизнь артист предпочитает скрывать, но на днях выяснилось, что сердце завидного холостяка занято.
Знакомые Воробьева рассказали, что два месяца назад он познакомился с эффектной блондинкой во время съемок клипа на свой трек «Миллионер». Она участвовала в нем в качестве модели, но позже они продолжили общение. По их словам, певца не раз видели с ней в ресторанах и в кино. Знакомые артиста утверждают, что он балует свою избранницу цветами и подарками. Оказалось, что девушку зовут Джоконда Шеникер и ей 32 года. Многие ее знают по шоу «Каникулы в Мексике», где она принимала участие.
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«У Джей жгучая кровь: наполовину осетинка, наполовину арабка. Не удивлена, что она сейчас покоряет Америку, ведь с детства мечтала о славе певицы», — рассказала подруга девушки. «Долгое время сердце Джей было свободно. Но Леша, конечно, покорил блондинку — он прямо в ее вкусе», — добавила она. Также подруга Джоконды подчеркнула, что у девушки очень яркая внешность и она не раз побеждала в конкурсах красоты, сообщает издание "СтарХит". Пока сам Воробьев не объявлял официально об отношениях с ней, но возможно его выдвинут на премию Emmy за съемки в сериале «Нереально» и на красной дорожке он появится со своей избранницей. Напомним, ранее певец встречался с Анной Чиповской, Оксаной Акиньшиной и Викторией Дайнеко, но ни с кем из них в загс он не пошел.
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Женский форум
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