Воробьев закрутил роман со звездой шоу «Каникулы в Мексике»

30-летний Алексей Воробьев некоторое время назад стал строить карьеру в Голливуде. Он уже два года живет в Лос-Анджелесе, а на родину приезжает только по работе. Стоит отметить, что молодой человек востребован за рубежом. Он уже успел сняться в американском сериале «Нереально» и зажечь на местных вечеринках. Свою личную жизнь артист предпочитает скрывать, но на днях выяснилось, что сердце завидного холостяка занято.

Знакомые Воробьева рассказали, что два месяца назад он познакомился с эффектной блондинкой во время съемок клипа на свой трек «Миллионер». Она участвовала в нем в качестве модели, но позже они продолжили общение. По их словам, певца не раз видели с ней в ресторанах и в кино. Знакомые артиста утверждают, что он балует свою избранницу цветами и подарками. Оказалось, что девушку зовут Джоконда Шеникер и ей 32 года. Многие ее знают по шоу «Каникулы в Мексике», где она принимала участие.

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