Что рекламируют звезды? От леденцов для похудения до зубных щеток

Ксения Собчак, В мире, где вся жизнь людей сконцентрирована в социальных сетях, заработок в блогах стал чем-то естественным. Популярные и не очень бренды находятся в постоянном поиске аккаунтов с большим количеством фолловеров, чтобы купить у них пост. Странички звёзд — идеальный вариант, ведь их публикации охватывают самое большое количество потенциальных покупателей. Многие знаменитости тщательно отбирают предлагаемые продукты для рекламы, но есть и те, кто без разбора соглашается на всё ради кругленькой суммы. Рассказываем, что пытались продать (или продают) своим фанатам Тимати, Ким Кардашьян Вера Брежнева и другие.

Тимати и Ирина Шейк — жилой комплекс

Сколько предложили супермодели и артисту за рекламу компании ЗИЛАРТ, можно представить: Тимати писал, что ему сделали «взрослое и очень высокое по рынку предложение, в долларовом эквиваленте, с шестью нолями». Кстати, он отказался от гонорара и просто купил себе там жилплощадь по себестоимости.

Ким Кардашьян — леденцы для похудения

Ким, возможно, самая популярная звезда в социальных сетях (122 миллиона подписчиков). Свою популярность представительница телеклана легко монетизирует. Она получает деньги, продвигая в первую очередь свою продукцию (косметику, кейсы для телефона, аромат), но другие бренды она тоже помогает развивать. Из последнего — магазин сладостей для похудения Flat Tummy Co. Кардашьян сфотографировалась с леденцами бренда, которые, как написано на упаковке, подавляют аппетит.

Ким Кардашьян, фото из Instagram

Российский актер снялся в рекламе корма для кошек Purina. В видео Максим рассказывает историю о том, как в его жизни появился малыш (в тот момент у него и Ксении Собчак родился сын Платон). Однако в конце ролика в кадре появляется не сын, а котенок.

Максим Виторган

Американская актриса несколько раз публиковала в своем Инстаграм-аккаунте видео о том, как она готовится к рождественским праздникам. По сюжету рекламного ролика (к которому она все же добавила хэштег «реклама»), звезда готовит индейку, а пока блюдо запекается в духовке, Манн смотрит любимые передачи на Xfinity (кабельное телевидение). Ролик набрал более 300 тысяч просмотров. Интересно, сколько она заработала?

Welcome to the holidays with me, @frankierodgers12 and @chancerodgers12! This year’s musts include: turkey basting, overeating pie, wrapping presents, watching 1-5 Christmas movies on @Xfinity X1, and lively holiday season debates with my dogs. What about you? Enjoy! #ad (click link in bio for more!)

A post shared by Olivia Munn (@oliviamunn) on Nov 29, 2016 at 12:00pm PST Иван Ургант Федор Смолов — банк

В преддверии Чемпионата мира по футболу Тинькофф Банк запустил рекламный ролик черной карты, в котором приняли участие телеведущий Ургант и футболист Смолов. Главную рекламную тираду произносит шоумен: «Федя, какой гол?! Кеш-бек на все спортивные товары!».

Джада Пинкетт-Смит — шампунь

Супруга Уилла Смита редко размещает в своих соцсетях рекламные посты. Однако новую линейку косметики по уходу за волосами для афроамериканок от Pantene она поддержала, потому что, как она сама призналась, тема ролика — почему афроамериканок редко снимают в рекламе уходовых средств — оказалась ей близка. Предполагается, что Джада бесплатно разместила рекламу этой продукции.

Usually don't do this, but @Pantene's message is poignant. Celebrate all we are, as we are ✨ https://t.co/Ho5vh5OXtg #StrongIsBeautiful #ad pic.twitter.com/ln0O22ZgNf

— Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) May 25, 2017

Ксения Собчак и Максим Виторган — средство для повышения потенции

Наверное, это Сергей Шнуров убедил свою подругу Ксению Собчак сняться с мужем в ролике, рекомендующем средство для повышения потенции (у него же уже был этот опыт). Смелая реклама превратилась в признание Собчак о том, что «все эти стереотипы про женатые пары с маленьким ребенком… Все правда! Но мы делаем так, чтобы даже от тест-драйва машины потом целый день были бабочки в животе, подрагивали коленки и не сходил румянец с лица».

Благодаря такому дуэту — Нагиев и Швайгер — совмещенная реклама МТС Apple получилась настоящим блокбастером о непростой жизни двух детективов. Ролик в жанре боевика пришелся по душе многим зрителям.

Кайли Дженнер — утягивающий корсет

Кайли рекламирует много разной продукции: боди, платья, косметику, витамины для волос, смузи… Но за последнее время с пометкой «реклама» вышел только утягивающий корсет, так что предыдущие могли быть сделаны по доброте душевной.

Кайли Дженнер, фото из Instagram

Вера Брежнева — зубная щетка

Кто, если не Вера Брежнева будет рекламировать вещи по уходу за внешностью? Одним из таких вещей стала «космическая» зубная щетка от Philips, которая заряжается в чехле. Для большего привлечения интереса артистка разыграла один девайс среди фолловеров (наверное, это было прописано в контракте).

Вера Брежнева, фото из Instagram

Продюсер часто позирует в купальниках её близкой подруги и модели Натальи Якимчик . Скорее всего, эта реклама размещается по бартеру: Яне бесплатные купальники, Наталье — подписчики.

Яна Рудковская, фото из Instagram