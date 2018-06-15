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В Петербурге откроется новое фэшн-пространство площадью 2500 кв. метров
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В Петербурге откроется новое фэшн-пространство площадью 2500 кв. метров 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Максим Цветков, который занимается фэшн-пространствами Modul и «Ателье», анонсировал новый проект — площадку-резиденцию «Искра» для стартапов в сфере моды, красоты, дизайна и архитектуры. На площади 2500 кв. метров расположатся более 20 шоу-румов российских дизайнеров, 10 бьюти-салонов, барбершопов и студий визажа, а также 15 локаций для реализации любой задумки — от создания продукта и до его продажи.
Максим Цветков владелец кластера Modul и куратор проекта «Ателье»
«В новом фонде «Искра» уже есть все для комфортной работы и согласования проектов резидентов: пожарная сигнализация, система подачи и оттока воздуха, кондиционер, высокоскоростной интернет, продуманная радиальная навигация (в лестницах не заблудиться!). В процессе создания подобных мест мне стало понятно, что нельзя обойтись и без продуманных коворкингов: на случаи масштабных вопросов и задач резиденты смогут бесплатно воспользоваться оборудованной переговорной с AppleTV и широкоформатным монитором. Для активного отдыха оборудуется пространство с настольным теннисом, а отдохнуть на мягких диванах, полистать журналы, подождать своей очереди, например, к своему барберу, можно будет в специальной chill-зоне».
Открытие фонда «Искра» на 1-й Советской, 6 планируется на июль этого года — ускорить процесс можно, став резидентом проекта и обратившись за этим к команде «Арт Площади». Именно она нашла дизайнеров, бьюти-мастеров, барберов и стартаперов, которые сейчас работают в «Модуле» и «Ателье», и ищет арендаторов для новой модной локации.
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