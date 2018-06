Жена Бенедикта Камбербэтча надела яркий костюм в день памяти Стивена Хокинга

Камбербэтч был непосредственным участником этого события: он зачитал речь перед собравшимися, общее число которых составило более тысячи человек. Выбор «чтеца» был неслучайным: актер играл Стивена Хокинга в теледраме BBC «Хокинг» в 2004 году.

Benedict Cumberbatch speaking at the memorial service for Professor Stephen Hawking, at Westminster Abbey, London.. ?PA Images — see more at paimages.co.uk. #cumberbatch #stephenhawking #potd

A post shared by Press Association (@pa) on Jun 15, 2018 at 6:00am PDT Несмотря на то, что событие носило церемониальный характер, супруга Бенедикта Камбербэтча выбрала для себя яркий наряд — голубой шелковый костюм в мелкий горох, украшенный деталью на шее, и коралловые лодочки. Сам актер был одет более степенно — в классический костюм сдержанных цветов.

Супруги, которые чуть больше года назад стали родителями во второй раз, не стеснялись держаться за руки на публике.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер