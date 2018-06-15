Филиал «Кировэнерго» напоминает жителям Кировской области о необходимости энергосбережения

Соблюдение простых правил энергосбережения не только снижает расходы семьи на оплату электроэнергии, но и благотворно влияет на экологию.

Основные правила сбережения электрической энергии:

— Выключайте свет, если вы в нем не нуждаетесь. Следите, чтобы он горел только в тех помещениях, где находитесь.

— Включайте технику только тогда, когда она нужна, и не оставляйте ее в режиме «ожидания». Отключайте от сети электроприборы на ночь.

— Используй энергосберегающие лампы: они потребляют электроэнергии на 70 — 80% меньше, чем лампы накаливания. Помните, что замена десяти обычных лампочек на энергосберегающие сократит расходы электроэнергии на 430 кВт*ч в год.

— Используйте стиральную машину при полной загрузке. Сортируйте белье перед стиркой и в случае слабого загрязнения откажитесь от предварительной стирки, выбрав щадящие режимы.

— Рационально используйте бытовые электроприборы. Разместите холодильник подальше от источников тепла: плиты и батареи.

— Не оставляйте дверцу холодильника открытой, не допускайте образования в нем «снеговых шуб». Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии.

— Покупайте бытовую технику с высоким классом энергоэффективности. Бытовое оборудование классов «А» и «В» потребляет мало энергии, а классы «Е», «F» и «G» — самые энергоемкие. Разница между ними может достигать 1 кВт*ч в сутки.

— При приготовлении пищи на электрической плите используйте те конфорки, которые меньше или равны диаметру посуды.

— Накрывайте кастрюлю крышкой и используйте для приготовления еды посуду с плоским дном. После закипания снизьте нагрузку.

— Электрическим чайником кипятите только то количество воды, которое необходимо (не меньше min).

— Как можно чаще очищайте пылесборник пылесоса.

Более подробную информацию о принципах энергосбережения и необходимости рационального использования энергоресурсов можно найти на сайте Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче www.вместеярче.рф.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»