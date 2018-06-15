Ещё
Филиал «Кировэнерго» напоминает жителям Кировской области о необходимости энергосбережения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Филиал «Кировэнерго» напоминает жителям Кировской области о необходимости энергосбережения 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Кировэнерго» напоминает жителям Кировской области о необходимости бережного отношения к энергетическим ресурсам.
Соблюдение простых правил энергосбережения не только снижает расходы семьи на оплату электроэнергии, но и благотворно влияет на экологию.
Основные правила сбережения электрической энергии:
— Выключайте свет, если вы в нем не нуждаетесь. Следите, чтобы он горел только в тех помещениях, где находитесь.
— Включайте технику только тогда, когда она нужна, и не оставляйте ее в режиме «ожидания». Отключайте от сети электроприборы на ночь.
— Используй энергосберегающие лампы: они потребляют электроэнергии на 70 — 80% меньше, чем лампы накаливания. Помните, что замена десяти обычных лампочек на энергосберегающие сократит расходы электроэнергии на 430 кВт*ч в год.
— Используйте стиральную машину при полной загрузке. Сортируйте белье перед стиркой и в случае слабого загрязнения откажитесь от предварительной стирки, выбрав щадящие режимы.
— Рационально используйте бытовые электроприборы. Разместите холодильник подальше от источников тепла: плиты и батареи.
— Не оставляйте дверцу холодильника открытой, не допускайте образования в нем «снеговых шуб». Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии.
— Покупайте бытовую технику с высоким классом энергоэффективности. Бытовое оборудование классов «А» и «В» потребляет мало энергии, а классы «Е», «F» и «G» — самые энергоемкие. Разница между ними может достигать 1 кВт*ч в сутки.
— При приготовлении пищи на электрической плите используйте те конфорки, которые меньше или равны диаметру посуды.
— Накрывайте кастрюлю крышкой и используйте для приготовления еды посуду с плоским дном. После закипания снизьте нагрузку.
— Электрическим чайником кипятите только то количество воды, которое необходимо (не меньше min).
— Как можно чаще очищайте пылесборник пылесоса.
Более подробную информацию о принципах энергосбережения и необходимости рационального использования энергоресурсов можно найти на сайте Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче www.вместеярче.рф.
Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кировской области пропала 16-летняя девушка Московская фирма продавала в Кирове некачественное масло Семья из Кировской области усыновила младенца, которого родители выкинули зимой в пакете на улицу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место51
«Это мерзко»: жене Этуша ответили на ее жестокость2
Не показалось: приличная обнаженка22
Пуговка показала «беременный» живот17
Что думают женщины, когда впервые видят пенис17
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение