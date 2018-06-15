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У Алексея Воробьева новая возлюбленная. Кто она?
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У Алексея Воробьева новая возлюбленная. Кто она? 

Peopletalk 49 минут назад
Фото: Peopletalk
Алексей Воробьев (30) — один из самых завидных мужчин российского шоу-бизнеса. Не зря ведь в 2016-м он участвовал в проекте «Холостяк». Правда, там музыканту свою любовь найти не удалось — в финале он не подарил кольцо ни одной из участниц.
Но после проекта Алексей все-таки обрел вторую половину, но этот роман окончился предательством. Об этом певец поведал подписчикам в своем Instagram: «Откинул кресло, лежу в самолёте и думаю… Я летел 13 часов, провёл в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолёта и посадки на новый рейс, где я сейчас снова проведу 13 часов в полёте. И знаете, что? Оно того стоило… Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком… Мораль истории такова: Если хотите сделать сюрприз, и перелететь ради кого-то через океан на сутки — лучше предупреждайте о своих намерениях. #Любовь». Фанаты начали гадать, что же произошло, и кто виновница такого состояния Воробьева. Но его это только разозлило, и он, выложив фото с той самой девушкой (но закрыв ее лицо), написал: «А ЭТО ДЛЯ ВСЕХ МОРАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ РЕШИЛИ, ЧТО НЕ СТОИТ ВЫСТАВЛЯТЬ ЖИЗНЬ „НА ПОКАЗ“. ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ И МОЙ ГРЕБАНЫЙ ИНСТАГРАМ. ТАК ЧТО, ПРИ ВСЕ МОЕМ УВАЖЕНИИ, ИДИТЕ НА Х… ВМЕСТЕ С ЭТОЙ Ш**Й». Сам Алексей эту тему обсуждал очень долго, даже написал про предательство трек и снял клип.
https://youtu.be/mUtWg2sMq0c
И вот, СМИ заговорили о новом романе Алексея. Оказалось, что певец встречается с Джокондой Шеникер, бывшей участницей шоу «Каникулы в Мексике», с которой он познакомился на съемках промо к своему клипу «Миллионер». «Да, Воробьев сейчас не одинок. У Джей жгучая кровь: наполовину осетинка, наполовину арабка. Не удивлена, что она сейчас покоряет Америку, ведь с детства мечтала о славе певицы. У Джоконды к тому же эффектная внешность, она не раз выигрывала конкурсы красоты. А еще принимала участие в шоу „Каникулы в Мексике“, была в паре с популярным там парнем Рамзаном. Правда, построить отношения на проекте ей не удалось. Долгое время сердце Джей было свободно. Но Леша, конечно, покорил блондинку — он прямо в ее вкусе», — поделилась подруга девушки с изданием «Стархит».
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Надеемся, на этот раз Алексею повезет!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-alekseya-vorobeva-novaya-vozlyublennaya-kto-ona/
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Женский форум
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