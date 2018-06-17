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Более 300 подъездов планируется отремонтировать в Измайлово до конца августа
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Более 300 подъездов планируется отремонтировать в Измайлово до конца августа 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Об этом сообщает пресс-служба префектуры Восточного административного округа.
«К середине июня в Измайлово отремонтировали 145 подъездов. До конца августа планируется отремонтировать 318 подъездов в 106 многоквартирных домах района», — говорится в сообщении.
Уточняется, что больше всего подъездов в 2018 г. будет ремонтировать «Жилищник района Измайлова», на его счету 147 объектов. Часть уже сдана депутатам и представителям жилинспекции. Управляющая компания «РЭУ-24» отремонтирует 118 подъездов. Оставшиеся подъезды отремонтируют другие УК.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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