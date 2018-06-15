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Тополиный пух, жара, апчхи! Что делать, чтобы не чихать и не плакать — три совета врача-аллерголога
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Тополиный пух, жара, апчхи! Что делать, чтобы не чихать и не плакать — три совета врача-аллерголога 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Город начал утопать в летнем «снегу» — тополя сбрасывают пух. Залетает, зараза, повсюду. Стоит форточку приоткрыть, как перед носом уже кружится пушинка. А в самом носу свербит. Аллергики страдают! Что делать, чтобы спастись от аллергии, рассказала специалист — врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Дарсалия.
— Как правило, аллергию вызывает не тополиный пух, а пыльца, которая падает с деревьев, уточнила Ирина.
И дала три простых совета, как избежать аллергии.
Город покрывается слоем пуха
Носить очки со светофильтрами и надевать фильтры для носа. Например, фильтры «Супернос».
Зайдя в помещение, промывать нос физраствором. «Советую использовать „Аквалор“ или оксолин», — говорит Ирина.
Глаза также следует промывать водой.
В сложных случаях аллергия переходит в ринит и конъюнктивит, а у некоторых проявляется и астма. Но у каждого аллергия протекает индивидуально. Чтобы ее побороть, назначают лекарства, которые блокируют рецепторы гистамина.
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