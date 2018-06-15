Ирена Понарошку рассказала об охоте за иностранцами

Телеведущая Ирена Понарошку поделилась с читателями Инстаграма своими наблюдениями за девушками в центре Москвы.

Понарошку уверена, что предостережения депутата Госдумы «не спать с чужаками» не остановят российских девушек. Так в центре города красавицы открыли на иностранцев настоящую охоту. Ирена заметила, что «униформой» охотниц являются шпильки от 12 см, поролоновые пуш-апы, недавно наращенные волосы, свежий маникюр и огромные ресницы.

Такие девушки буквально «сканируют» мужчин, пытаясь выяснить гражданство, семейное положение и сумму на банковском счете. Понарошку подслушала разговор между двумя подругами и выяснила, что сейчас москвички больше всего обеспокоены тем, как заработать на футбольных фанатах.

Одна из подруг сумела сдать однокомнатную квартиру за тройную цену австрийским фанатам. Другая девушка намекнула на то, что можно неплохо заработать в период ЧМ, встречаясь с иностранцами за деньги.

Понарошку в шутку обсудила с мужем оба варианта и решила, что не сможет пойти на такие жертвы даже ради неплохой прибыли. «Муж на корню зарубил стартап… говорит, после такой субаренды придется делать капитальный ремонт, а это накладно…» — иронично заметила Ирена.