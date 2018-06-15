В Канаде гусыня-няня подменяет родителей 51 утенка. Видео

Канадский фотограф Джо Чованец запечатлел на местном озере Ледук необычную картину: гусыня «выгуливала» выводок из 51 гусенка, родителями которых были другие представители ее стаи. Канадец признался, что впервые наблюдал «гусыню-няню» с таким большим количеством подопечных, сообщает Metro.

По словам фотографа, самая старшая гусыня в стае отправилась с десятками пернатых малышей на прогулку, в то время как ее «муж» пристально наблюдал за происходящим. Родителей гусят при этом не было видно, они удалились по своим делам.

По словам Чованца, старые и опытные гуси часто берут под опеку детенышей молодых родителей, обеспечивая гусятам таким образом больше шансов на выживание. Канадец отметил, что гусиное сообщество очень дружное. «Недавно в эту стаю принесли найденного в лесу гусенка, отбившегося от своих родителей. Его приняли тут же и без всяких проблем», — отметил фотограф.