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В Канаде гусыня-няня подменяет родителей 51 утенка. Видео
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В Канаде гусыня-няня подменяет родителей 51 утенка. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Канадский фотограф Джо Чованец запечатлел на местном озере Ледук необычную картину: гусыня «выгуливала» выводок из 51 гусенка, родителями которых были другие представители ее стаи. Канадец признался, что впервые наблюдал «гусыню-няню» с таким большим количеством подопечных, сообщает Metro.
По словам фотографа, самая старшая гусыня в стае отправилась с десятками пернатых малышей на прогулку, в то время как ее «муж» пристально наблюдал за происходящим. Родителей гусят при этом не было видно, они удалились по своим делам.
По словам Чованца, старые и опытные гуси часто берут под опеку детенышей молодых родителей, обеспечивая гусятам таким образом больше шансов на выживание. Канадец отметил, что гусиное сообщество очень дружное. «Недавно в эту стаю принесли найденного в лесу гусенка, отбившегося от своих родителей. Его приняли тут же и без всяких проблем», — отметил фотограф.
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