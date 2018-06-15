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Названы причины, по которым стоит быть футбольным фанатом
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Названы причины, по которым стоит быть футбольным фанатом 

Вести.Ru 1 час назад
Социальный психолог из американского Университета Мюррей Дэниел Уонн, который 30 лет изучает психологию поведение спортивных болельщиков, назвал пять причин, по которым полезно быть футбольным фанатом.
Выводы Уонна основаны на более чем 20 различных исследованиях, которые ученый поровел вместе со своими коллегами.
Фанатом быть полезно, потому что:
Они составляют сообщество, что позволяет чувствовать причастность к чему-то общему и строить социальные связи. Совместный просмотр матчей и поддержка на трибунах — прекрасное лекарство от одиночества и социальной изоляции. Футбол помогает найти общий язык с другими людьми и объединяет поколения. Футбольный матч — это эмоциональная разрядка: мужчины могут не стесняться выражать сильные эмоции — кричать, плакать и обниматься. Болельщики могут разделить триумф с игроками, что как бы приближает их самих к победе. Это полезно для самооценки, так как за пределами стадиона подобные ситуации возникают далеко не каждый день.
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