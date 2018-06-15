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Как Брэд Питт снимает стресс на фоне нового конфликта с Анджелиной Джоли: фото
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Как Брэд Питт снимает стресс на фоне нового конфликта с Анджелиной Джоли: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Брэд Питт приехал в Лондон, где в настоящее время его жена Анджелина Джоли снимается в фильме «Малефисента 2», чтобы провести время с их шестерыми детьми, которых она забрала с собой. По этому поводу у экс-супругов, которые и без того в своем конфликте едва достигли согласия, началась новая ссора.
Папарацци сфотографировали актера в окрестностях Виндзора в пятницу, 15 июня. Он передвигался по местности на велосипеде и не слишком пытался скрыться от посторонних глаз — его головной убор и солнцезащитные очки этому нисколько не способствовали. 54-летний Питт был одет в брюки и тонкую футболку, которая не скрывала его прекрасную физическую форму.
New! Brad in London today?‍♂️? #joliepittsofficial_news
A post shared by Brad Pitt & Angelina JoliePitt (@joliepittsofficial) on  Jun 15, 2018 at 8:22am PDT  Встречи Питта с детьми жестко регламентированы: по сведениям Dailymail, в ближайшие дни он сможет проводить с Паксом, Захарой, Шайло и близнецами Вивьен и Ноксом по четыре часа в день (старший сын Питта и Джоли, 16-летний Мэддокс, сам волен выбрать, проводить или не проводить время с отцом). С 27 июня по 1 июля актеру будет позволено забирать детей на 10 часов, а затем, с 8 по 14 июля, встречи снова ограничатся четырьмя часами. С 21 по 29 июля он сможет забрать их в Лос-Анджелес.
При этом на встречах Питта с детьми в Лондоне присутствует психолог. В Лос-Анджелесе Питт должен будет вместе с отпрысками наведаться к их врачам. В конце июля он обязан вернуть пятерых детей их матери в Лондон, покрыв расходы на перелет.
Следующее судебное слушание Джоли и Питта назначено на 13 августа.
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