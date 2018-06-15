Как геи и лесбиянки выживают в Саудовской Аравии

Исповедующая на государственном уровне ваххабизм и известная своим пуританским отношением к религии Саудовская Аравия — единственная арабская страна, которая претендует на жизнь по шариату как по правовому кодексу. Список запретов длинный: запрещено — харам — курить, пить, ходить на дискотеки, заниматься сексом с представителям своего пола.

Несмотря на усилия молодого престолонаследника Мохаммеда бин Салмана по «либерализации» Саудовской Аравии, местные гомосексуалисты по-прежнему живут под угрозой ареста и наказаний, включая тюремные сроки, штрафы, химическую кастрацию, порку и даже смерть в случае повторно установленной половой связи. В королевстве нет чёткого закона о «трансгендерных преступлениях», но власти придерживаются строгой интерпретации закона шариата и арестовывают обвиняемых в гомосексуализме, в том числе — по наводке консервативных саудовских граждан. Согласно онлайн-опросу, который проходил в стране с декабря 2015 года по январь 2016-го, 35% респондентов высказались за то, что принадлежность к геям, лесбиянкам, бисексуалам, транссексуалам и интерсексуалам, — это преступление.

Сейчас в арабской блогосфере обсуждается образ одной из саудовских девушек, которая на концерте египетского певца Мохаммеда Хамаки в Джидде заставил многих засомневаться, кто же она — мужчина или женщина? «С грубым голосом, выбритыми висками и пирсингом брови она посылает воздушные поцелуи», — пишут пользователи Twitter, намекая на её нетрадиционную ориентацию.

Видео девушки в соцсети появилось примерно в то же время, что и нашумевший ролик, снятый на рынке Джидды, где были замечены открытые гомосексуалисты в париках. Семеро парней свободно передвигались по улице и чувствовали себя довольно уверенно, но в итоге были задержаны религиозной полицией (мутивин). Ожидается, что им будет предъявлено обвинение в подражании женщинам — на основании видеодоказательств и показаний свидетелей. После им, по сообщениям, грозит «снисходительное наказание» в виде заключения под стражу и порки.

В апреле на выездном мероприятии американской компании World Wrestling Entertainment (WWE) на стадионе короля Абдуллы в Джидде не смогла принять участие известная рестлерша-лесбиянка Соня Девилль. Правда, не столько из-за своей сексуальной ориентации, сколько по причине саудовского запрета участвовать в спортивных соревнованиях женщинам.

В январе 2018 года разгорелся нешуточный скандал, который вышел далеко за пределы королевства: очевидцы выложили в сеть видео с якобы свадебной церемонии гей-пары и вызвали полицию, которая арестовала всех, кто был рядом с брачующимися. Свадьба с конфетти была организована на курорте недалеко от священного города Мекка, но по определению носила символический характер, так как церемония не может иметь юридической силы.

Однако если не юридически, то социально в Саудовской Аравии люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией постепенно легализуются. В мае 2018 года появилось видео, на котором запечатлены кадры танцев из первого в стране «мужского» клуба для геев.

Официально мужчинам в Саудовской Аравии не разрешается носить длинные распущенные волосы или демонстрировать украшения, чтобы не уподобляться женщинам. Однако ещё в 2007 году журнал The Atlantic опубликовал статью «Королевство в шкафу», в которой рассказывалось о быте саудовских гомосексуалистов. Издание отмечало, что, несмотря на юридическое и публичное осуждение, королевство оставляет значительное пространство для гомосексуального поведения: в стране существуют не только специальные парикмахерские, но даже целый лесбийские анклавы в учебных заведениях.

По рассказам местных, в Эр-Рияде как своеобразном саудовском «гей-рае» не редкость нетрадиционный секс среди студентов. Так, в одном из колледжей туалетные комнаты были разделены перегородками, которые позволяли уединиться девушкам-лесбиянкам и которые были расписаны «романтическими и религиозными советами».

Несмотря на то, что саудовские гомосексуалисты осознают свою «греховную природу» и надеются на «милость Аллаха», восприятие секса мужчины с мужчиной там отличается от общепринятого на Западе. Как отмечают исследователи, причина в том, что из-за разделения полов «саудовским мужчинам разрешен небольшой контакт с женщинами за пределами семей, чтобы защитить женскую чистоту». Поэтому зачастую секс с женщиной намного опасен, чем с мужчиной. По словам местных, власти это прекрасно понимают, и ещё до реформ принца Мохаммеда не были заинтересованы в жёстком преследовании гомосексуалистов, в том числе по причине того, что это подвергло бы членов многочисленной королевской семьи неудобному контролю.