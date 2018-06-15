Женщины, убитые собственными мужьями: фотопроект Озге Себзечи

Фотограф из Стамбула Озге Себзечи создала проникновенный фотопроект, посвященный женщинам, погибшим от рук своих мужей и бойфрендов. Ежегодно тысячи и даже миллионы женщин становятся жертвами домашнего насилия, и не каждой из них удается выжить.

Хазрет

На фото семейный дом Хазрет Метэ. Она вышла замуж в 17 лет, но в 18 была убита своим мужем. На тот момент они были в браке всего полгода.

Хазрет выросла в семье, где было восемь детей. Она была старшей дочерью, но так и не получила образования. Семья мужа утверждает, что это самоубийство, но родственники Хазрет уверены, что ее убили.

Дениз

Дневник Дениз Акташ, в котором она написала: «Ты потерял меня» — своему бойфренду. Он ее и убил. На тот момент ей был 21 год, ее бойфренду Локману Барышу Челику — 40. Дениз хотела стать актрисой и готовилась к вступительным экзаменам.

Дениз — одна из 284 женщин, убитых в Турции в 2015 году.

Мать Дениз ждет результатов восьмого слушания по делу об убийстве в суде Анталии. Она опасается, что преступник не получит наказание.

Мать Дениз в своем доме в Стамбуле.

Бойфренд Дениз выстрелил в нее четыре раза. Она давно пыталась расстаться с ним. Когда произошло убийство, полиция ждала у дверей.

Бурку

Пятилетняя Танем в своем новом доме в Манисе, где она живет с бабушками, дедушками и тетями. Ее мать Бурку Акиол была убита мужем в 22 года. Бурку была на восьмом месяце беременности.

Фатьма Акиол, мать Бурку. Девушка была беременна вторым ребенком, но подозревала, что муж обманывает ее, и пыталась развестись.

Пинар

Мать Пинар Унлюр в ее доме в Измире. Пинар была убита в 29 лет, после того как она отказалась стать девушкой Окана Озпарилти. Перед убийством Окан написал на своей странице в фейсбуке: «Я устрою последнее шоу». Мама Пинар больна раком.

Детская фотография Пинар.

Седеф

Мелике и ее бабушка Гюлендер. Седеф была убита в машине своего приятеля. Преступник получил пожизненный срок после 12 слушаний. Гюлендер довольна результатом, но ей нужно поднять на ноги Мелике.

Место, где была убита Седеф.

Могила Седеф.

Крепость Тилло в Сиирте, где 25-летнюю Эсин Гюнеш бросил в пропасть муж. Она собиралась развестись. Сначала ее муж утверждал, что она упала туда по неосторожности, но семья девушки с этим не согласилась. Вместе с активистами по борьбе за права женщин родственники Эсин потратили два года на то, чтобы доказать убийство. Гювен был приговорен к пожизненному заключению.

Фетхие

Ирмак, дочь Фетхие Гекчен, смотрит на свадебную фотографию матери. В 32 года она была убита своим вторым мужем Али Гекченом. Фетхие хотела развестись с ним. Ирмак — ее дочь от первого брака.

Мухтерем

Шестилетний Эмин, сын Мухтерем Гечмен, в доме тети Чиддем. 31-летняя Мухтерем была убита своим мужем Сердаром прямо на работе, в стамбульском салоне красоты.