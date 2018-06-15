Адептов секты «Ашрам Шамбала» подвергали изощренным истязаниям

Жертвы одной из самых страшных сект — «Ашрам Шамбала» — обнародовали новые признания об истязаниях, которым они подвергались. Главарь секты Константин Руднев осуждён на 11 лет за насилие над людьми и торговлю наркотиками. Сидеть ему осталось 3 года, но он надеется выйти досрочно. Ведь дело его секты, запрещенной Верховным судом, живёт, а последователи продолжают пытать и грабить новых адептов.

В Санкт-Петербурге с новой шоу-программой выступает Ведана Дар. Обещает решить все проблемы, избавить от долгов, а заодно и пустить по миру, когда человек отдаст ей за сеанс все до последней копейки.

На маскарад Веданы Дар нужно идти со своим реквизитом. Нас предупредили заранее: вода — пол-литра, шерстяная нить, блокнот с ручкой для записей ее умных мыслей.

Гостей потчуют печеньем, чаем. Потомственная белая шаманка, правда, чей она потомок и откуда родом — это тайна — первую встречу объявляет благотворительной. То есть почти бесплатной.

Ведана ворвется в зал под удары бубнов, с песцовым хвостом на голове и козлиным хвостиком сзади на попоне. Эффектно будет кричать в неработающий микрофон, взывать к духам. И водить болезных по стеклу.

Петербургская художница тоже тянула руку, хотела вылечить больные колени. Но ее на сцену так и не вызвали. Вместо этого дали камень, заставили молчать полчаса и содрали тысячу рублей сверху.

"Она меня все время отталкивает. У нее одна подставная, вторая, а там нечего ходить. Там все обработано. Но ей нужно шоу сделать. Ей нужно исцеление сделать, а я бы не исцелилась".

Битое стекло оказалось отшлифованными стекляшками. Исцеляемые — подставными фигурами. Под занавес Ведана выдала еще один номер — открывала денежный канал, заставив народ трясти мелочью — под детскую речевку.

"В руки денежку беру, и ее заговорю, ты, монетка, помоги, и удачу принеси!"

Пришедшие будто одурманены — скакали, кричали. Ведана дико смеялась людям в лицо. Ведь все эти деньги до последней копейки, они все равно принесут ей — 11 тысяч за семинар, плюс обереги, камни, книги.

Деньги зарядили, но магический обряд еще не закончился. Теперь заколдованную монету надо положить на 36-ю страницу книги «Тайны мертвых». А книгу сперва купить за тысячу рублей. Что-то подобное описывал Алексей Толстой в сказке «Золотой ключик».

Положили, закрыли, ждем, когда с неба свалится богатство. Кстати, как уверяет колдунья, у книги есть еще одно волшебное действие: она заряжена настолько, что прикладывать можно к любому больному месту. Театр абсурда — не иначе.

Эффектная дама, наряженная в меха, обещает вылечить рак, миомы, опухоли. То есть, давая ложную надежду, ведет человека к скорой смерти. И все ради денег. А научил ее этому никто иной, как Константин Руднев. Ныне — сиделец. В прошлом — основатель секты «Ашрам Шамбала».

"Учитель мне назначил «волчью» диету, это значит, что мне давали один раз в день двести граммов мяса и кроме этого ничего", — рассказала Алиса Агафонова , бывший адепт секты, ныне живущая в Германии.

Она молчала 10 лет: ни интервью, ни заявлений в полицию. Просто уехала, чтобы забыть навсегда: голод, пытки, унижения. Все, чем жила тогда секта Руднева. Помнит, как мучили детей. И она тоже — мучила.

"Семилетний мальчик, которого оставила мама, которая поехала к Учителю, чтобы стать его жрицей, он был такой несчастный, он такой заброшенный был. И он постоянно протестовал".

"Например, была одна практика, где мы прокапывали друг другу позвоночник воском от свечек. Это очень болезненно и неприятно. И вот этот мальчик он не хотел этого делать. Мы его схватили, его прокапали. Он орал, как не знаю кто".

Он с первого взгляда показался ей ненормальным человеком: заторможенная речь, внешность алкоголика, в смешной тюбетейке не к месту. Но окружение почитало его за гуру. И устраивали оргии — все, как он хотел.

"Я смотрю, как кошечка повторяет, и также повторяю за ней. Как я начал все повторять за котом, у меня все в жизни хорошо стало".

Женщины соперничали: каждая хотела стать жрицей. Они все работали на Руднева: от его имени рассылали письма, вымогая деньги за псевдо-лечение.

"Толпа идет за вот этим лидером. Знаете, ведь в животном мире тоже самое — обязательно должен быть какой-то баран, — никаких аналогий я не делаю — но он ведет все стадо", — пояснил Владимир Файнзельберг, доцент кафедры психотерапии московского института психоанализа.

Ради Руднева они бросали свои семьи, рвали связи с родственниками. Отец одной девушки не выдержал, когда дочь ушла из дома — покончил с собой.

"Помимо того, что я квартиру туда отдала, самое главное, что жизнь близкого человека, вот ее уже не вернуть", — посетовала она.

Сектанты отписывали Рудневу свои квартиры, дома, машины. Его особняк в Новосибирске до сих пор поражает размахом. Руднев сидит, в условно-досрочном — ему отказали. А бывшие жрицы теперь самостоятельно гастролируют по стране, продолжая его дело.