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Канадка подделала переписку бойфренда с университетом, чтобы он не уехал от неё
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Канадка подделала переписку бойфренда с университетом, чтобы он не уехал от неё 

Аист на крыше 49 минут назад
Фото: Аист на крыше
Девушка из Канады подделала переписку своего парня с университетом, чтобы он не уезжал в США. О трогательной на первый взгляд истории рассказывает «Медуза».
Эрик Абрамович родился в Монреале и начал обучаться игре на кларнете ещё в возрасте семи лет. К двадцати годам он превратился в одного из самых успешных юных артистов в Канаде: его шестикратно признавали победителем национального музыкального конкурса. Больше всего молодой кларнетист мечтал поступить на учёбу в консерваторию Колберн в Лос-Анджелесе, в которой преподаёт один из лучших наставников в его сфере — Йегуда Гилад.
Фото: Эрик Абрамович / Фейсбук
Заглавное фото: picture-alliance / dpa
В 2013 году парень отправил документы на поступление и по итогам длительного конкурса стал одним из двух абитуриентов, принятых в консерваторию. Однако вскоре он получил второе письмо — об отказе. Отказ стал для молодого музыканта настоящим шоком и положил начало весьма тёмному и печальному периоду в его жизни.
Спустя несколько лет Абрамович решил попробовать поступить в Университет Южной Калифорнии, в котором тоже преподавал Гилад. После интервью знаменитый профессор спросил у абитуриента, почему же тот всё-таки захотел у него учиться, если в 2013 году он уже отказывался от учёбы в консерватории Колберн. Молодой человек пришёл в замешательство и ответил Гиладу, что тот сам отклонил его заявку.
Рассмотрев повнимательнее письмо об отказе, музыканты поняли, что оно было отправлено с фальшивого адреса. В ходе «расследования», которое Эрик провёл со своими друзьями, выяснилось, что адрес принадлежал его бывшей девушке Дженнифер Ли, которая тоже была кларнетисткой и училась вместе с Эриком в Монреале. Как оказалось, Дженнифер испугалась отъезда Эрика, сулившего паре расставанием (которое всё равно произошло), что решила подделать письмо. И это сработало.
Эрик Абрамович подал в суд на свою бывшую девушку за ущерб, нанесённый его карьере, и выиграл 350 000 долларов компенсации.
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