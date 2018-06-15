Невеста участника «Дома-2» довела будущую свекровь до комы

Близкие участника «Дома-2» Иосифа Оганесяна бьют тревогу — мужчина довел свою мать Рипсиме Оганесовну до больничной койки. Женщина увидела по телевизору, то, как сын строит отношения со своей девушкой Сашей Черно и ей стало плохо.

Рипсиме Оганесовна уже высказывалась по поводу пассии наследника. Она несколько раз заявляла, что Черно злобная хабалка со скверным характером. Женщина очень переживает за Иосифа, поэтому постоянно просит его оставить Сашу и найти себе уравновешенную и интеллигентную невесту.

Отметим, что родительницу Оганесяна можно понять, ведь взаимоотношения этой колоритной парочки нельзя назвать идеальными — скандалы, которые устраивает пышнотелая зазноба Иосифа шокируют даже многое повидавших редакторов телестройки. Вот и Рипсиме Оганесовна не выдержала. По словам соседей после очередного просмотра шоу родительница, которая, судя по всему, страдает сахарным диабетом, впала гипогликемическую кому.

"Иосиф с моей станицы Кущевская, я их семью очень хорошо знаю и общаюсь, мы живем через дом. Что происходит дома — вы даже представить себе не можете! После очередных плевков и избиений сына у Рипсиме был инсулиновый криз, а добил факт избиения девочки, где сын тоже принял участие в содружестве с дикобразом. Родители просто обессилели, а забрать его не могут. В семью она [Саша] попадет только через смерть родителей!" — написал неравнодушный зритель «Дома-2» в соцсетях.

Добавим, что известие об обострении заболевания у родительницы не помешало Оганесяну осуществить задуманное. Парень решился сделать предложение возлюбленной прямо на съемочной площадке. «Я тебя очень люблю и не вижу своей жизни без тебя. Хочу, чтобы ты это знала», — сказал Иосиф. После чего он молча встал на одно колено перед Черно и достал помолвочное кольцо. Спустя время после шока девушка, конечно же, сказала да, сообщает Dom2Life.ru