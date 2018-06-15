«Просто я отъелась»: Елена Бушина опровергла беременность

Из-за подозрительно выпирающего живота на Елену Бушину обрушился шквал комментариев с предположениями об интересном положении. Посмеявшись над прочитанным, женщина поспешила продемонстрировать свою фигуру и развеять все догадки.

Экс-участница «Дома-2» Елена Бушина заверила, что не беременна, а причиной округлившегося животика является банальное переедание. Она не огорчена прибавленными килограммами и с оптимизмом заявила, что будет избавляться от них. Фанаты удивились самоиронии и отсутствию комплексов у женщины и отметили, что даже небольшой живот не лишает ее привлекательности. Но среди комментаторов нашлось и немало злорадствующих, выразивших свое «фи». «Зачем нам это видеть? У всех своя жизнь, вот только вашего живота не хватало!» «Да вроже не особо был живот, вы слишком критичны к себе!» «Господи, ну потолстела — похудей! К чему все это снимать? Зачем добиваться популярности таким способом?» «Живот как живот, не увидела никакой беременности! Вы очень стройны!

Вообще, внешний вид Бушиной зачастую подвергается критике. То публике не нравится её макияж, то стиль одежды, в общем, всегда есть что пообсуждать на страничке этой дамы. Порой критиканы не контролируют свои эмоции и выражаются довольно грубо, но виновнице обсуждений, судя по реакции, абсолютно безразлично их мнение.

А недавно Елена показала многочисленным подписчикам необычную футболку, которая вызвала у них неприятные эмоции. Нарисованная на ткани женская грудь больше напомнила уши спаниеля, из-за чего такой предмет одежды сочли неподходящим для выхода на улицу.

Публикация от ElenaZByshina (@elenabushina) 13 Июн 2018 в 8:22 PDT