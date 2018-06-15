Мужчину в футболке с изображением Сталина заставили раздеться в киевском метро

В Киеве мужчину в метро заставили снять футболку с изображением Иосифа Сталина и ехать дальше голым по пояс.

Пользователь Ivan Pishta сообщил в Facebook, что инцидент произошел в метро, когда он «ехал на суд к друзьям». В это время в вагон, по его словам, «зашло какое-то существо в футболке со Сталиным».

«У мужика хреново началось утро. Это же надо было зайти в мой вагон», — говорится в сообщении.

Судя по заявлению Пишты, он собирался сжечь «реликвию». Также Пишта заявил, что, по словам пострадавшего, тот был «после операции» и поэтому просил, чтобы его не били.