Топ-10 самых распространенных жестов политиков

На первом матче чемпионата мира по футболу, в котором сборная России сыграла против Саудовской Аравии, произошла интересная ситуация. Владимир Путин после каждого гола России разводил руками и улыбался, смотря на принца Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это простым проявлением эмоций. «За победу в спорте не извиняются», — подчеркнул он. «ВМ» узнала, какие еще жесты часто используют политики и что они значат.

Открытые ладони

Издавна открытая ладонь ассоциировалась с искренностью и честностью. Чтобы понять, насколько откровенен человек, нужно посмотреть, в каком положении находятся его ладони. Если ему нечего утаивать, он обычно раскрывает ладони полностью или частично, а в тех случаях, когда он что-то «темнит», то прячет ладони за спиной или опускает руки в карманы. Выработав у себя привычку в процессе общения с людьми держать ладони открытыми, вы повысите кредит доверия к себе.

Потирание ладоней

Этот жест означает положительные эмоции и ожидание положительного результата. Скорость, с которой он выполняется, показывает, насколько выгодной будет сделка. Если ладони потирают слишком медленно, значит, человек хитрит или что-то не договаривает.

Шпилеобразное положение рук Жестом, при котором кончики пальцев соединены в «домик», часто пользуются уверенные в себе люди. Кроме того, он обозначает уверенную позицию во время переговоров. Жест очень часто использует канцлер Германии Ангела Меркель

Закладывание рук за спину

Этот жест обожают английские аристократы. Так, члены британской королевской семьи часто ходят с высокоподнятой головой, выставленным подбородком и заложенными за спину руками. Но среди особ нетулованных этот жест показывает уверенного в себе человека, который ставит себя выше других. Приняв такую позу во время переговоров, можно почувствовать себя менее напряженно и более уверенно.

Большой и указательный пальцы, сведенные в колечко

Значение этого жеста общеизвестно. Он, как правило, означает: «Все отлично, дела идут на ура». Жест пришел к нам из Америки и хорошо прижился.

Палец, поднятый кверху

Обычно человек, который использует этот жест, собирается что-то сказать или уже говорит что-то нравоучительное или назидательное, желая привлечь внимание собеседника.

Сердечные жесты

Грудная клетка — это вместилище души, там же находится область сердечных чувств. Поэтому жест прикосновения руки или обеих рук к груди демонстрирует искренность эмоций, которые проявляет человек. Он же подчеркивает личную позицию говорящего: «Я очень рад за вас, это замечательно!». Иногда это может быть и клятвой, когда выступающий берет ответственность за свои слова или подчеркивает непричастность к каким-либо негативным событиям.

Руки в замке