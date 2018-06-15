Пляжный must read: какую книгу взять в отпуск

Лето в самом разгаре, а значит, отпуск не за горами! В это время можно позволить себе по-настоящему насладиться захватывающими историями, погрузиться в мир главных героев и вдохновиться на великие свершения. Какие книги взять с собой в дорогу, чтобы отлично провести время, читайте в нашей подборке.

День, когда я начала жить

Must read для всех, кто собирается в отпуск, особенно преисполненных неоднозначными чувствами. Легкая, как пузырьки шампанского, полная эндорфинов, словно коробка зефира, обещающая, что все точно будет хорошо, книга Виржини Гримальди — это французский бестселлер-кругосветка, в котором три женщины хотели побыть в одиночестве, а обрели друзей, приключения и любовь.

Роман как романтическая комедия, где с первых кадров вы знаете, что всё сложится наилучшим образом. Хотя начало то ещё: устав от неудачного брака и измен мужа, Мари делает ему оригинальный подарок на сорокалетие. Она собирает гостей, накрывает на стол и… оставляет конверт с запиской: «Я от тебя ухожу». В тот момент, когда супруг получает обескураживающее послание, Мэри летит в Марсель, чтобы отправиться в трехмесячное кругосветное путешествие для одиноких людей. На корабле Felicita запрещены романтические отношения, но запреты только подогревают желание, не так ли?..

Последняя миссис Пэрриш

В середине июня в книжных магазинах России стартуют продажи дебютного романа Лив Константин «Последняя миссис Пэрриш». Это психологический триллер с шокирующими поворотами и темными секретами, который захватит читателей с самого начала и до конца.

У Дафны Пэрриш отличная жизнь: красивый, преданный муж, двое детей, роскошный дом, дизайнерская одежда, дорогие ювелирные украшения и многое другое — все, о чем только может мечтать любая женщина. Эмбер Паттерсон мечтает получить жизнь Дафны во что бы то ни стало. Она находит способ подружиться с Дафной, и теперь каждый шаг Эмбер становится частью коварного плана: завоевать Джексона Пэрриша и стать следующей миссис Пэрриш. Читатель с шоком и восторгом наблюдает за тем, как Эмбер хладнокровно манипулирует Дафной и Джексоном, не жалея никого, кто встает на ее пути. Сможет ли Эмбер заполучить то, что хочет? Сможет ли Джексон расстаться с идеальной семьей ради молодой любовницы? Читатели узнают, что не все так просто, как кажется…

Красная записная книжка

В конце июня в книжных магазинах России стартуют продажи «Маленькой красной записной книжки». Это дебютный роман известной шведской журналистки Софии Лундберг, который стал сенсацией и был опубликован в 28 странах мира.

Маленькая красная записная книжка — верная спутница 96-летней Дорис с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ей ее на десятилетие. Эта книжка — ее сокровищница, она хранит память обо всех удивительных встречах в ее жизни. Здесь — ее единственное богатство, ее воспоминания. Но нет ли в ней чего-то такого, что может обогатить и других?

Королевская страсть

В июле ищите на книжных полках роман «Королевская страсть». История Золушки, рассказанная языком «50 оттенков серого». Волнующий и провокационный эротизм, скандальная подноготная королевских семей, настоящая большая любовь — в этой книге есть все! Взгляд, поцелуй — и всё изменилось навсегда. На выпускном вечере в Оксфорде прекрасный незнакомец страстно целует Клару и… исчезает. Она понятия не имеет, кто он — пока не видит свою фотографию вместе с ним в газетах: это принц Александр Кембриджский, кронпринц Англии, августейший «плохой мальчик»… И для него непрошенные поцелуи — далеко не предел…

Как жить, чтобы все было хорошо

Каждое новое эссе Анны Кирьяновой, известного психолога и блогера из Екатеринбурга, мгновенно облетает интернет, собирая тысячи восторженных и благодарных комментариев. Ее лучшие истории вошли в самую светлую и теплую книгу этой весны — «Маленькое счастье. Как жить, чтобы все было хорошо».

В ней нет рецептов от всех проблем. Зато в ней много такого, что хочется сохранить в душе и немедленно попробовать стать счастливее. Например, что не надо «убивать» любимых мелочной критикой, виной и требованиями. А лучше пожить еще, порадоваться, дотронуться до теплого плеча родного человека. И не надо давать своим подгорелые пирожки, а чужим — все самое хорошее, лучшее и вкусное. Лучше наоборот. И не всегда стоит держать себя в руках: если хочется обнимать, надо обнимать.