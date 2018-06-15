Вспомнить все: 10 признаков, что вы родились в 80-х

Ксения Вагнер — о том, что вы любили, о чем мечтали, что носили, ели и смотрели в вашем школьном детстве.

1) Каждый вечер в гостиной, на кухне или в спальне, из новенького hitachi или старенького «Витязя» доносилось «Та-та-та-та» и мелькала солнечная Калифорния.

А вы льнули к экрану, где целовались Круз и Иден, свирепствовал Сиси, плела козни Джина, томилась в амнезии Келли и прочее и прочее. Вам было лет 8 — и следующие 5 лет вашей жизни ни один будний вечер не проходил без «та-та-та-та»;

2) Позже Джину сменит Алексис Колби из «Династии», вместо Мейсона будет сниться Брендон и другие жители «Беверли Хиллз 90210», а в старших классах школы вы выучите минимум 5 бразильских слов — благодаря Жади и прочим тропиканкам (про главных красавиц мы писали здесь и здесь). Сериалы — американские, аргентинские и, конечно, бразильские — будут виноваты в тройках по алгебре и прогулянных кружках;

3) Хотя кружковой ад вас, детей 80-х, почти что не коснется. Вам повезет ловить майских жуков, собирать на даче колокольчики, бегать по двору, играя в «Казаков-разбойников» и просто качаться на качелях вместо того, чтобы с 4-х лет одновременно учить три языка, балетные па, флаги всех стран мира и прочие жизненно необходимые вещи;

4) Вы знаете, что такое лосины-«металлик», «ежики» для волос, резинки-радуги и прочая фантастическая китайская безвкусица, казавшаяся в детстве искристым волшебством (у меня не было ничего из перечисленного, я страдала);

5) …ах, да! Еще капоры (у меня, к сожалению, был), джинсы-клеш (были, но с размером моих бедер лучше бы не было), а в старших классах школы — гриндерсы;

6) Когда вы ходили в первый класс, по телеку рекламировали не свечи от поноса и капли для потенции, а марсы, Сникерсы и вагон виллз. Вы обожали все — но сласти стоили немало и выдавались по праздникам (я хранила обгрызанную «виспу» в холодильнике для Барби);

7) Барби! Одно из двух — либо она у вас была, либо вы люто завидовали тем, кто давал Вам поиграть эту златовласку с запахом резины и дырками в ушах. А какие туфельки и расчески прилагались к ней в ярко-розовой коробке!;

8) Ваша мама пахла Climat от Lancôme, Dior Poison или Amarige. А может быть — «Красной Москвой» или духами «Ландыш серебристый». В любом случае на ее столике (или в «серванте») не было десятка флаконов, стоял один и вечный — и вы мечтали облиться им с головы до ног;

9) Ваши первыми тенями были Ruby Rose, а тушью — мамина пластмассовая коробочка с щеточкой, которую нужно было «послюнить». К счастью, в школе обмен слюнями с мамой благополучно заменили пузатые тюбики Maybelline New York («все в восторге от тебя — а ты от меееееейбелин!»)

10) В вашем доме пекли пироги, варили борщ и резали «Мимозу», вы помните пузатые бутылки Sprite и соки «Зуко», торты «Абрикотин» и «Киевский», юбилейное печенье и бутерброды с колбасой. Никто не знал слов «Киноа» и «топинамбур», не боялся еды, не возводил три лишних куска хлеба в событие планетарного масштаба. Поэтому сегодня любая диета для вас — тоска и мука, ведь все самое вкусное, родное и вредное родом оттуда — из светлого, теплого и уютного детства.