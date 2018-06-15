В Истре прошел благотворительный праздник «Крестьянский двор»

Сегодня в стенах выставочного комплекса «Новый Иерусалим» прошел благотворительный праздник «Крестьянский двор». Гостями мероприятия стали особенные дети из истринского социально‐реабилитационного центра.

Ребята мастерили поделки из натуральных материалов, изучали основы прикладного искусства и знакомились с русским бытом 14-го века. Цель проекта «Крестьянский двор» в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» — популяризация быта русской деревни. Помещение, в котором располагается экспозиция, декорировано в стиле русской избы, в оформлении используются в основном деревянные конструкции и оригинальные предметы интерьера.

Посетители экспозиции смогли не только увидеть убранство крестьянского дома, узнать об особенностях быта жителей Руси, но и стали участниками мастер-класса по изготовлению в домашних условиях специальных травяных биосоставов. Они использовались нашими предками в качестве средств ухода за волосами.

Для маленьких посетителей из истринского социально-реабилитационного центра предусмотрены специальные программы и возможность изготовления поделок своими руками. Гости «Крестьянского дома» получили уникальный опыт и знания, а свои изделия и биопродукты заберут домой.

Проект стал лауреатом 3 степени губернаторской премии «Наше Подмосковье» и существует уже 3-й год.