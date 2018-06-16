Плодитесь и размножайтесь

Американка пятый год ищет следы своего отца — неотразимого мерзавца с десятками отпрысков по всей Америке и в других странах. Он охмурил бесчисленное множество женщин, попал под суд за многоженство и погиб, занимаясь любимым делом. «Лента.ру» изучила его запутанную биографию.

Кэтлин повстречала Аллана Кейна в 1959 году, когда ей было всего 16. Высокий голубоглазый мужчина мгновенно очаровал молодую официантку, которая работала в родительском ресторанчике. Когда он сделал предложение, она, не раздумывая, согласилась.

Проблемы начались сразу после свадьбы. Сначала Аллана заподозрили в совращении другой девушки, причем несовершеннолетней. Он все отрицал и валил вину на жертву. Кэтлин поверила, но из Висконсина все равно пришлось уехать.

За пару лет молодая семья сменила четыре штата: сначала Вашингтон, потом Калифорния, оттуда — в Миннеаполис. Каждый раз переезд оказывался полной неожиданностью. Аллан перестал оправдываться и больше ничего не объяснял. «Пора уносить ноги, пока целы», — только и сказал он Кэтлин перед бегством из Калифорнии.

Надо — значит надо. В Миннеаполис девушка приехала уже беременной. В апреле 1961 года у нее родилась девочка, которую назвали Конни. Аллан навестил жену в больнице, после чего пропал. Больше она его не видела.

Когда дочери исполнилось 12, Кэтлин рассказала ей об отце. В этой истории не было ничего особенного. Брошенные дети и матери-одиночки — не такая уж редкость. Конни не задумывалась, что было дальше, пока не обнаружила брата, о котором ничего не знала.

Это произошло в 2012 году, когда ей было уже за 50. Она решила воспользоваться новой услугой генеалогического сервиса Ancestry.com. Если отправить туда образец слюны, компания проанализирует генетическую информацию и сопоставит ее со своими базами данных. Иногда это помогает отыскать дальних родственников и больше узнать о своем происхождении.

В Соединенных Штатах Ancestry.com помог миллионам людей. Для кого-то результаты теста ДНК стали приятным сюрпризом. Так случилось с Аланом Робинсоном и Уолтером Макфарланом с Гавайев, которые дружили 60 лет и не знали, что они — единоутробные братья. Других ждало неприятное открытие. Это случай Келли Раулетт из штата Вашингтон: тест показал, что ее настоящим отцом был гинеколог, лечивший ее мать от бесплодия.

Конни не рассчитывала, что Ancestry.com найдет разгадку ее семейных тайн. Женщину интересовал другой вопрос: она хотела узнать, откуда приплыли в Америку ее предки. Вместо этого сервис напомнил ей об отце.

Голубоглазый мужчина из маминого рассказа оказался не так прост, как она думала. Судя по результатам теста ДНК, у него имелись и другие дети, причем в самых разных частях Соединенных Штатах. Кем же он был, этот Аллан Кейн? Ответ пришлось искать в архивах.

Все, даже имя, было обманом. Женщинам он представлялся Элом, Дабом или Алленом. Судя по документам, в действительности авантюриста звали Элтон Уильям Бэррон. Он родился в 1926 году и вырос в техасском городе Тайлер.

Кем он только не работал: был шофером, строителем, держал ремонтную мастерскую. Всегда обожал охоту. Конни отыскала старую газету со статьей об огромном черном медведе, которого он подстрелил. Череп зверя, признанного самым крупным в Айдахо, якобы выставлялся на обозрение в департаменте рыбных и природных ресурсов штата.

Всю жизнь Бэррон колесил по Америке, бывал в Азии, но нигде не задерживался надолго и никогда не оставался один. «Он был очарователен», — вспоминает его младший брат, до сих пор живущий в Тайлере. Кроме внешних данных, у него имелось другое ценное качество — поразительное умение располагать людей к себе.

Конни насчитала у Бэррона по меньшей мере восемь законных жен. На самом деле, их почти наверняка было куда больше. Любовницы и вовсе не поддаются учету. «Мы знаем, что он не мог уйти далеко, не сделав какую-нибудь девушку беременной», — говорит Койе.

Первую жену Бэррона звали Нина. Свадьбу сыграли в Тайлере в 1946 году. Он два года хранил ей верность, а когда она забеременела, бросил все и уехал в город Де-Мойн в Айове.

В отличие от Кэтлин, Нина этого так не оставила. «Мама была беременна, поэтому поехала за ним в Де-Мойн, — рассказывает первая дочь Бэррона Шелия Дженкинс. — Она увидела, как он выходит из бара с рыжеволосой женщиной, прыгнула в такси и велела следовать за кадиллаком, на котором они поехали».

Нина преследовала беглого мужа, пока у его машины не кончилось горючее. Вокруг не было ни души. Она позаимствовала у таксиста монтировку, подошла к кадиллаку и принялась его громить. Разбив окна, женщина вернулась в такси и уехала. Бэррон и его новая девушка остались на морозе в заглохшей машине.

После этого неприятного приключения он на какое-то время остался в Де-Мойне и зарабатывал на жизнь частным извозом. В 1948 году, когда в Тайлере появилась на свет Шелия, там родился другой ребенок Бэррона — и, возможно, той самой рыжеволосой женщины из кадиллака. А еще через год у Бэррона было уже три ребенка.

В начале 1950-х мужчину призвали в армию и отправили воевать в Корею. После возвращения он снова взялся за старое. Конни выяснила, что в 1952 году Бэррон нажил двух детей: одного в Калифорнии, другого снова в Де-Мойне. В 1953-м — еще одного в Тайлере, в 1956-м — в Пенсильвании. И это лишь те, которых удалось найти. Бэррон с удивительной легкостью женился, заводил любовниц и без сожаления бросал их.

В 1956 году, вскоре после рождения ребенка в Пенсильвании, мужчина приехал в Южную Каролину и, по обыкновению, немедленно женился. В феврале следующего года он был уже в Огайо — и там заключил еще один брак. 14 октября он сыграл следующую свадьбу — на этот раз в Луизиане. Брак продержался чуть больше месяца и закончился катастрофой.

Новая супруга обратила внимание, что в банковских документах на автомобиль упоминается женское имя. Она связалась с его обладательницей и выяснила, что это другая жена Бэррона. Причем, по ее словам, вовсе не бывшая. Развода не было — он просто уехал.

Оскорбленные женщины пожаловались шерифу, и Бэррона арестовали по обвинению в многоженстве. На суде мужчина уверял, что произошла какая-то путаница. Ему казалось, что он уже разведен. Чем закончился процесс, не сообщается, но судя по всему, Бэррону удалось выйти сухим из воды. Надзиратели с теплотой вспоминали общительного заключенного — он ухитрился очаровать даже их.

Вести о процессе дошли до девушки, которую Бэррон оставил в Де-Мойне. Ее ничуть не опечалило, что ее бывший — многоженец. Она написала ему письмо и позвала снова пожить у нее. Заодно повидать подросшего сына. Мужчина воспользовался предложением… и завел с ней еще одного ребенка.

Не только она, но и другие брошенные женщины продолжали питать к нему теплые чувства. Шелия утверждает, что две из пяти тайных жен, приглашенных на суд в Луизиане, отказались давать показания против Бэррона.

Даже Нина — его первая жена, которая громила кадиллак монтировкой, — продолжала встречаться с Бэрроном, хотя вышла замуж за другого. Женщина ругалась и называла его мерзавцем, но родила от него еще одного ребенка. Это выяснилось лишь недавно благодаря тесту ДНК.

Во время брака с Кэтлин Бэррон вел двойную, а временами и тройную жизнь. Помимо молодой жены, у него оставалась девушка в Де-Мойне, за эти два года родившая ему трех детей. Он регулярно ее навещал, а Кэтлин говорил, что отлучается к сестре.

В других местах его тоже ждали женщины, о которых она ничего не знала. Иногда он встречался с ними у Кэтлин под носом, а она даже не догадывалась об этом. Все прояснилось лишь через несколько месяцев после исчезновения мужа.

В феврале 1962 года в дверь Кэтлин постучали. На пороге стояли молоденькая девушка с младенцем и взрослый мужчина — ее отец. Они рассчитывали найти Бэррона. Помочь им было нечем — того давно и след простыл.

Оказалось, что девушка работала медсестрой в той самой больнице, где родилась Конни. Бэррон познакомился с ней, когда пришел навестить жену в родильном отделении. Возвращаться домой уже не стал, а когда медсестра тоже забеременела, поехал дальше.

Шли годы. Бэррон постарел и располнел, но по-прежнему крутил романы направо и налево. В 1977 году он устроился на нефтяную платформу в Индонезии и снова женился. Конни полагает, что в этой стране у него тоже есть дочь, и, возможно, не одна.

После возвращения на родину он стал любовником замужней женщины из Айдахо — такое за ним тоже водилось. Она подала на развод, поселилась с Бэрроном, и они стали готовиться к свадьбе.

Младший брат Бэррона считал, что это плохо кончится. «Если с таким не завяжешь, рано или поздно тебя убьют», — мрачно предупреждал он Бэррона. Так и оказалось — как в воду смотрел.

В ноябре 1979 года, когда до свадьбы оставалось три недели, в дом Бэррона прокрался 49-летний Джессе Скрогги — муж его новой невесты. На глазах жены он шесть раз выстрелил в соперника. Бэррон погиб на месте.

В декабре 2016 года Конни впервые встретилась с другими дочерьми Бэррона, которых ей удалось найти. Тесты ДНК были только началом. Чтобы разобраться в запутанной биографии отца, пришлось поднимать архивные документы, перебирать газетные подшивки и разыскивать его старых знакомых. Несмотря на это, многое по-прежнему неизвестно.

Женщине удалось найти шесть единокровных братьев и столько же единокровных сестер — последняя вышла на связь всего несколько дней назад. У Бэррона почти наверняка были десятки других детей, но что-то известно лишь о 17 из них. Пока не удалось отыскать следов индонезийских отпрысков многоженца, ребенка из Пенсильвании и мальчика, который родился в Луизиане.

Сильнее всего Конни интригует дочь медсестры, которая навестила ее мать в 1962 году. Где она теперь, по-прежнему неизвестно. «Это еще один кусочек мозаики», — говорит женщина. Она надеется собрать ее до конца.