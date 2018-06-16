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Есть такая работа — тестировщик секс-игрушек
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Есть такая работа — тестировщик секс-игрушек 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Кара Уиллебек — профессиональный тестировщик сексуальных игрушек. В ее офисе находится около 2000 секс-игрушек, которые она тестирует для компаний-производителей, а затем выкладывает отчеты в своем блоге.
Давайте посмотрим, как проходит рабочий день специалиста такого профиля.
1. 33-летняя Кара — мать двоих детей, девяти и полутора лет. Эротическим блогером она стала пять лет назад. Тестированием секс-игрушек британка занимается около семи часов в неделю. За это Кара получает в среднем 15 тысяч фунтов стерлингов ежегодно. Кара живет в британском городке Гейнсборо, графство Линкольншир. Посылки с различными эротическими игрушками ей доставляют четыре-пять раз в неделю.
2. Как признается Кара, это уже давно стало неотъемлемой частью ее повседневной жизни. «Игрушки всегда были частью моей сексуальной жизни, и именно это подтолкнуло меня к тому, чтобы начать писать о них, и в итоге явилось причиной, по которой я стала тестировщицей», — рассказывает она. По словам Кары, сейчас у нее прекрасная работа. До этого она работала в банке, но сейчас уверена, что уже никогда туда не вернется.
3. Кара рассказывает, что сначала писала свой блог просто так, но со временем он становился все более и более популярным и попал в поле зрения компаний-производителей эротических товаров. «В конечном итоге они пригласили меня работать на них», — делится Кара своей историей. Сейчас производители стоят чуть ли не в очереди, чтобы послать Каре свой товар, потому что ее обзоры читает огромное количество людей. Помимо своего блога Кара также в качестве профессионального консультанта пишет статьи для компаний-производителей.
4. Женщина признается, что и друзья не оставляют ее в покое, постоянно спрашивая, «что, как и почем». Ей это, похоже, нравится: «Я человек, который знает, что лучше всего использовать и где это самое лучшее купить дешевле всего». В интервью британскому изданию Кара рассказывает, что никогда не говорит о своей работе при детях. Женщина живет со своим постоянным партнером, 37-летним Дарреном, и его матерью.
5. Кара и Даррен встретились именно благодаря работе. Они познакомились, когда Даррен работал IT-консультантом на сайте, который занимался продажей сексуальных игрушек. «Мой партнер не рассматривает игрушки как угрозу. Мы всегда воспринимаем их как „приправу“ к нашей сексуальной жизни, а не замену ей», — делится Кара, добавляя, что, когда она получает сексуальные игрушки для мужчин, Даррен помогает их тестировать.
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