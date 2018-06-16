Секс, ложь и футбол на потемкинском чемпионате Путина

Сочи, Россия — Две стройные девушки в ярких и коротких летних платьях фотографировались перед одним из самых дорогих курортных отелей в этом черноморском городе под названием «Свиссотель». Одна девушка указала пальцем на группу репортеров, приехавших освещать чемпионат мира по футболу, которые стояли перед входом. «Смотри, бразильцы!» — прошептала она подруге, и обе игриво захихикали. Ветер полоскал флаги разных стран, цвели магнолии, а в соленом морском воздухе нарастало радостное возбуждение. Бразильская сборная должна была приехать через несколько часов — и если персонал отеля был готов сделать все, чтобы она чувствовала себя как дома, то некоторые люди намеревались оказать им еще более теплый прием.

Многие российские женщины всех возрастов надеются подружиться с приехавшими в страну иностранцами — с футболистами, болельщиками и журналистами, которые будут в течение месяца освещать открывающийся в четверг праздник футбола. У них для этого будет масса возможностей, ведь 11 российских городов примут у себя почти миллион футбольных болельщиков, которые приезжают на этой неделе со всего мира, чтобы поддержать 32 сборные команды.

На улицах и пляжах России нескончаемое веселье, но оно лишь отчасти скрывает мрачную реальность. «Многие россияне кажутся угрюмыми, несчастными, и из-за этого мне хочется понять, что с ними не так», — говорит болельщик из Аргентины Лукас.

Власти не могут скрыть за шикарными декорациями социальную нестабильность, бедность и политические преследования. Люди общаются, люди говорят о своих проблемах за пивом, за бокалом вина. Участники ЧМ-2018 из первых уст узнают, что на самом деле происходит в путинской России.

Швея из Сочи Лариса Горбачук рассказала «Дейли Бист», что ее план найти мужа-иностранца во время зимней Олимпиады 2014 года потерпел неудачу, так как она не владеет ни одним иностранным языком. «Жизнь — это постоянная борьба, и наша швейная мастерская с трудом сводит концы с концами, стараясь выплачивать нам зарплату, — говорит 43-летняя Горбачук. — В идеале я бы хотела познакомиться с мужчиной из Польши. Их сборная остановилась в центре города в отеле „Хаятт“. А моя подруга Наташа мечтает о муже из Италии».

Согласно официальной российской статистике, за последние 15 лет страну покинули более миллиона женщин, а поэтому органы государственной власти пытаются остановить этот исход, прибегая к традиционным методам: угрозам.

В среду глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предупредила россиянок об опасностях секса с гостями чемпионата мира. Депутат предсказала, что дети, которые родятся от секса с участниками ЧМ-2018, будут несчастны. «Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти», — заявила Плетнева в интервью радиостанции «Говорит Москва»

Депутат имела в виду так называемых «детей Олимпиады». Это советский миф о чернокожих младенцах, родившихся у российских женщин после летних Олимпийских игр 1980 года. Даже спустя много лет Плетнева не смогла признать, что несколько поколений советских женщин рожали детей от студентов из Африки и Латинской Америки, которые приезжали в СССР на учебу. На самом деле, многие из этих многонациональных семей счастливы, хотя некоторые чернокожие россияне страдают от жестокого расизма. Советские руководители, как и сегодняшние, предпочитали игнорировать эту ситуацию, и помнят только часть правды.

Подчеркивая свою мысль, 70-летняя Плетнева, которая раньше работала в думском комитете по делам национальностей, заявила: «Хорошо, если еще пары одной расы, а если другой расы, то… Мы своих детей должны рожать. Я не националистка, но…»

Вместо того чтобы выслушать женщин, власти предпочитают затыкать им рты.

Во время зимней Олимпиады 2014 года подразделение «по борьбе с экстремизмом» гонялось по Сочи за членами группы «Пусси Райот». Этих женщин-активисток за неделю Игр задерживали три раза. Представители власти выкручивали им руки, били их, распыляли перцовый газ на их яркие балаклавы, пытаясь помешать женщинам петь свои оппозиционные песни.

На этой неделе представители власти избили пятерых антипутинских активистов на конференции «Открытая Россия» во Владивостоке. «Аресты оппозиционеров проводятся по всей стране, так как власти стараются свести к минимуму всю диссидентскую активность, — рассказал „Дейли Бист“ лидер оппозиции и депутат муниципального округа Илья Яшин . — Вот что мне не нравится в ФИФА. Путин использует чемпионат мира, чтобы укрепить свою власть и оправдать коррупцию своих мафиозных дружков».

«Меня очень беспокоит судьба 22-летнего активиста из антикоррупционного движения Алексея Навального Дениса Михайлова , — сказал Яшин. — Дениса арестовали в Санкт-Петербурге третий раз за три месяца».

Центр Москвы переполнен фанатами, которые обмениваются флагами Аргентины, Ирана, Перу, Колумбии и многих других стран. По вечерам иностранные футбольные болельщики с бутылками пива в руках гуляют по центральной Тверской улице, проходят Красную площадь, чтобы отдохнуть в парке «Зарядье» на берегу Москвы-реки и поболтать о жизни со своими новыми российскими друзьями.