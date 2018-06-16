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Британец «показал яйца» в прямом эфире утреннего шоу
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Британец «показал яйца» в прямом эфире утреннего шоу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Основатель агитационной группы Fathers4Justice Мэтт О`коннор шокировал ведущих утреннего шоу, показав «яйца» в прямом эфире. На инцидент обратило внимание издание The Daily Mail.
О`коннор таким образом решил выразить протест против призывов запретит Дня отца в Великобритании, поскольку праздник якобы уже не актуален в связи с появлением многочисленных «смешанных» семей, в которых супруги воспитывают не только своих детей, но и малышей от предыдущих браков.
Несмотря на возражения телеведущих, Оконнор начал якобы расстегивать брюки, после чего бросил на стол мягкие игрушечные шарики в знак своего протеста.
Игрушки были связаны женщинами в поддержку движения Fathers4Justice.
«Это один из тех дней в году, когда нужно поздравлять отцов и отмечать роль, которую они играют», — отметил он.
Инцидент произошел в популярной программе Good morning Britain, которую смотрят миллионы жителей страны.
В Омске из гигантского яйца, которое было установлено в центре города к Пасхе, сделали инсталляцию в виде кубка чемпионата мира по футболу. Фотографии арт‐объекта опубликовали местные жители.
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