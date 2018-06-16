В России культурным шоком может стать даже флирт в «Тиндере»

В Бразилии — день влюбленных, однако в нынешнем году для многих болельщиков, приехавших на Чемпионат мира в Россию он, вероятнее всего, будет праздником холостяков: в 2014 году во время мундиаля в Бразилии был зарегистрирован 50-процентный рост загрузок приложения для знакомств «Тиндер». То же самое может произойти в России в этом месяце, ведь онлайн-поиск партнеров сегодня крайне популярен в стране, принимающей у себя ЧМ. В 2016 году Москва заняла пятое место среди городов с наибольшим количеством пользователей этого приложения, опередив Рио (7-е место), в котором тогда проходили Олимпийские игры. В прошлом году Россия была названа страной, где сайты знакомств пользуются наибольшей популярностью по сравнению с другими странами мира.

Болельщик (или болельщица), который захочет найти себе подходящую пару в России, рискует испытать очередной культурный шок: здесь лишь самый небольшой процент использует «Тиндер» для спорадических встреч и знакомств на одну ночь. Ваш лайк может быть воспринят как что-то очень серьезное, ведь это приложение в основном используется людьми, которые рассчитывают на продолжительные отношения. К примеру, замужество или женитьбу.

«Некоторые знакомые мне девушки действительно ищут партнера для серьезных отношений. Моя лучшая подруга сейчас живет с парнем, с которым познакомилась через приложение, а еще одна коллега уже довольно давно встречается с мальчиком из «Тиндера». У них все в порядке, — говорит 31-летняя Дарья Никитина, которая пользуется этим приложением в России и за рубежом. — Большинство иностранцев, с которыми мне приходилось общаться, хотят провести с тобой одну ночь. Я их тут же блокирую».

Дарья говорит по-английски, по-испански и много путешествует. В отличие от большинства своих российских сверстниц она любит общаться с иностранцами, но говорит, что ее подруги даже не просматривают их фотографии, потому что понимают: большинство иностранцев находятся в их городе проездом и хотят заполучить девушку только на одну ночь для секса без обязательств — не более. В то же время местные молодые люди тоже не отличаются особым шармом и обходительностью, так что шансы встретить мужчину своей мечты в любом случае малы.

Московский «Тиндер» оставляет довольно удручающее впечатление. Мужчины здесь позволяют себе грубости и не проявляют инициативу. Женщин зарегистрировано намного больше, чем мужчин, так что последние чувствуют себя буквально королями. На каждые десять совпадений приходится только одно предложение пообщаться. «А иногда и ни одного!» — сетует Дарья, давая подобному отношению историческое объяснение.

По ее словам, страна потеряла много мужчин во Второй мировой войне (около 26 миллионов человек), и женщинам приходилось как-то выживать в этих условиях. В итоге русские женщины так и продолжают занимать активную позицию, тогда как мужчины постепенно успокоились, отсюда и преобладающий в обществе мачизм: «В Бразилии, Аргентине и других странах Латинской Америки мужчины по крайней мере галантны и относятся к нам с уважением. Русские не заботятся о своем внешнем виде, они думают только о том, с кем бы выпить. И при этом считают себя привлекательными и уверены, что женщины им что-то должны».

Профиль, украшенный свадебным букетом

Несмотря на недовольство Дарьи некоторые девушки в русском «Тиндере» не оставляют надежд с помощью технологий найти любовь своей жизни. Большинство из них в своих профилях в качестве цели знакомства указывают долгосрочные отношения. Некоторые из них, понапористее, ясно дают понять, что рассчитывают на брак — публикуя картинки и смайлики с невестами, церквями и прочими атрибутами. Так, профиль 32-летней Кати говорит сам за себя: букет, обручальное кольцо и предпочтительные свойства потенциального спутника: «избирательный, благородный, ответственный, скромный»… «на всю жизнь».

Туристу, который во время чемпионата не собирается предпринимать ничего серьезного, все же не следует унывать. Некоторые пользователи «Тиндера» не прочь попрактиковать иностранные языки (особенно английский и испанский), а также показать вам главные достопримечательности города, для этих целей приложение тоже оказывается полезным.

«Я бы сказала, что 90 процентов девушек здесь стремятся к серьезным отношениям. Остальные пользуются приложением Pure, — рассказывает 24-летняя Ира Власюк. — Я знаю людей, которые загрузили это приложение, но, кажется, туда удается проникать проституткам».

Ира имеет в виду довольно популярную в России социальную сеть, с помощью которой можно найти себе партнера для секса без обязательств — правда она не может сравниться по своей популярности с «Тиндером». «Это место, позволяющее взрослым пуститься в увлекательные приключения», — говорится на официальном сайте. Хотя в Бразилии и существует интерфейс Pure на португальском языке, подключившись, вы не найдете там ни одного доступного профиля. «Это город-призрак», — гласит появляющаяся на экране надпись. В Москве на связи всегда кто-то есть.

Об этом приложении ходят самые разные истории. И про тех, кто в итоге брал за секс деньги, и про фальшивые профили. По словам авторов приложения, они прилагают все возможные усилия, чтобы избежать подобных случаев, и всегда знают, где находятся их клиенты.

С «Тиндером» проколов меньше, однако в Санкт-Петербурге, который среди одиннадцати принимающих российских городов пользуется у туристов наибольшей популярностью, встречается одна известная уловка. Рассказывает Дейв, английский турист, пожелавший не называть свою фамилию.

Развод на дорогие напитки

За одну ночь он дважды угодил в одну и ту же ловушку. В июне 2017 года Дейв договорился о встрече с девушкой, с которой познакомился в «Тиндере» через несколько часов после совпадения в Санкт-Петербурге. Она пригласила его в практически пустой бар, расположенный на главном проспекте города. И попросила заказать бутылку вина стоимостью около 600 реалов (9800 рублей). Когда Дэйв отклонил ее просьбу, девушка заказала коктейль, цену которого он не разглядел. Покончив с напитками, девушка предложила ему уйти. Взглянув на счет, он обнаружил, что коктейль тоже обошелся ему в 600 реалов. Под давлением охранников, которые осыпали его угрозами, Дейву пришлось заплатить. Выйдя из бара, девушка — которая, по словам Дейва, была очень хороша собой — удалилась.

Через несколько минут молодой человек вернулся в «Тиндер», смог найти еще одно совпадение и в тот же субботний вечер отправился на встречу с другой девушкой.

«Она показалась мне порядочным человеком, не вызывала никаких подозрений, — рассказывает он по Whatsapp, не веря, что мог наступить дважды на одни и те же грабли. — Я был взволнован, мы выпили три бутылки, но я специально проверил меню, и шампанское, которое она заказала, было доступным по цене. Когда мне вручили счет, там стояла цифра в 1500 фунтов (около 123,5 тысяч рублей). К тому же я допустил большую ошибку, взяв с собой кредитную карточку. Мне не повезло».

Дейв — живое доказательство того, что если кому-то захочется провести нынешний День всех влюбленных (который 12 июня отмечают только в Бразилии, в России же сегодняшний праздник связан не с романтикой, а с политикой) в приятной компании противоположного пола, на родине Владимира Путина это будет не так уж просто осуществить в пределах 24 часов.

«В России более серьезные отношения начинаются не с баров или ночных клубов, — говорит Дарья. — Они завязываются на основе общих увлечений, например, очень многие знакомятся на занятиях по танцам. Это может быть, не знаю, йога, спортзал. Чаще всего люди находят друг друга через общих друзей или на работе».