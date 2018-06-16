Нужно знать. Сибирячка собирала рассказы людей об истории Новосибирска

Приближается День города. Наша редакция тоже решила внести свой вклад: циклом исторических статей.

В личной библиотеке одного из сотрудников « АиФ на Оби» сохранилась уникальная книга. На рубеже веков — XX и XXI — её автор собрал воспоминания старейших жителей города: обычных людей, не отмеченных высокими должностями, званиями и регалиями.

Дом купили с жильцами

Глафира Кобзева приехала в Новониколаевск в 1922 году девочкой 4-х лет. «Мой папа — извозчик. Частный элемент. У нас во дворе целых две лошади: одна ломовая, могучая — для вспашки огородов, для перевозки тяжестей и красавец рысак», — цитирует рассказ Глафиры Кобзевой журналист и краевед, автор книги «Мой Новосибирск» Татьяна Иванова

Одно из самых ярких воспоминаний Глафиры Кобзевой — обустройство в новом доме на улице Тургенева. Её отец купил этот дом за 8 миллиардов рублей. Но продавец оказался человеком непорядочным и продал недвижимость вместе с жильцами: «Мы приехали, а там — цыганская семья! Цыган упал отцу в ноги, мол, не гони нас с детьми на улицу, позволь одну комнатку занять, мы тебе вреда не сделаем. Так они и жили с нами, пока отец не построил новую избу в той же ограде».

Цыган, как и все его соплеменники, умел ворожить. Жители со всей округи приходили к нему, если пропадала лошадь или корова. Он просил принести повод или уздечку животного, опутывал ею ножки стола, говорил: «Идите домой и ждите!» Обычно через некоторое время пропажа возвращалась. «Мы с сестрёнкой подсмотрели, как он это делает. Мама тогда только что продала корову, а мы взяли верёвочку от неё и попутали ножки стола, — читаем воспоминания. — Назавтра корова пришла к нашим воротам. Пришлось её возвращать хозяевам».

Большевики разрушили храм

Глафира Кобзева описывает, как в 1926 году горело село Бугры (сейчас там находится Бугринская роща): «Пламя кидалось, металось на полнеба, летало от дома к дому и не было от него спасения. Тогда по домам пошли священники, призывая людей выходить на улицу с иконами. Наша мама вышла из дома с иконой Николая Чудотворца. Из всех окрестных домов тоже вышли люди с иконами, стали молиться. И что бы вы думали? Огонь сам собой унялся!»

Несмотря на атеистическую пропаганду, большинство жителей города были верующими людьми. Поэтому разорение главного городского храма — собора Александра Невского — стало трагическим событием: «Когда колокола с него сбрасывали, стоял плач и вой. Сбросили колокола, погрузили на телегу один колокол, хотели прочь увезти. А лошадь встала и ни в какую, будто у неё ноги к земле приросли».

Собор Александра Невского закрыли в 1937 году, после ареста митрополита Сибирского Александра (Введенского). Большевики хотели взорвать храм, но здание устояло.

Школа — не для всех

В школу, вспоминает Глафира Кобзева, в 20-е годы, на заре советской власти, брали только детей рабочих и крестьян. А она была дочкой «частного элемента», как и соседские мальчишки и девчонки. Их родители скидывались и нанимали учителя, который приходил в самый просторный дом и обучал грамоте, счёту да письму. К счастью, запрет на образование вскоре отменили и в третий класс Глафира пошла в обычную школу вместе с соседскими детьми. Окончив школу, она поступила в техникум связи.

Нашей землячке довелось лично пообщаться с одной из самых популярных исполнительниц песен в СССР Лидией Руслановой . Звезду пригласили в Новосибирск на банкет в честь победителей соцсоревнования. «Она малость выпила, да как из-за стола выскочит! В руках крошечная гармошечка, играет на ней, а сама наплясывает да песни поёт. Мы заслушались. Так-то она некрасивая с лица была, корявенькая. Но уж так пела!..»

Екатерина Варгасова.