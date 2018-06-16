Поможем детям. Жизнь в тисках

Почти половину жизни 15-летняя Таня из подмосковной Яхромы носит жесткий корсет, который сдавливает тело так, что трудно дышать.

Семь лет она в нем спит, ест, делает уроки… Потому что врачи обещали: корсет поможет выпрямить искривленный позвоночник. Однако сколиоз у девочки прогрессирует: из 2-й степени перерос в 4-ю, начал расти горб.

Тане оформили инвалидность и сказали, что выпрямить спину ей поможет только операция. Московские хирурги готовы прооперировать девочку.

Но для Тани, жительницы Подмосковья, операция в московской городской клинике — только платная. Впрочем, в ее случае и размер квоты (около 300 тыс. руб.) не покрыл бы стоимости операции вместе с металлоконструкцией. А собрать необходимую сумму семья Родькиных не имеет возможности.

цифра

762.473 рубля — стоимость операции, которая может спасти Таню. Но эта сумма для семьи неподъемна.

В панцире

До школы Таня была абсолютно здорова — так говорили врачи, регулярно проводившие медосмотр в детском саду. А родители верили. Девочка была активной, занималась вокалом, рисованием, танцами.

Тревогу забила только бабушка:

— Танечка, держи спинку ровно, а то горб вырастет.

Таня старалась, выпрямляла спину изо всех сил, но все больше сутулилась. Ортопед диагностировал у девочки сколиоз 2-й степени. Для выпрямления позвоночника рекомендовал носить корсет и ходить на плавание в бассейн.

Первый корсет девочка примерила в восемь лет. Он был самый простой, сделанный из гипса.

— Ну вот, ты теперь как английская королева, — пошутил врач.

— Скорее как черепаха в панцире, — вздохнула Таня.

Корсет весил около килограмма, но девочке казалось, что он весит целую тонну. В нем нельзя было ни согнуться, ни наклониться. Снимали его только перед сном.

А ночью новое испытание — гипсовая кровать и никаких подушек. Чтобы дочка не повернулась во сне на бок, мама дежурила ночами. А потом к кроватке прицепили ремни, которыми девочку пристегивали.

«Другим не понять, каково быть инвалидом»

На очередной консультации Таниной маме Светлане врачи сказали, что лечение предстоит долгое, и прописали новый корсет, выполненный по фигуре. Корсет девочке придется носить до 18 лет, и нет никакой гарантии, что позвоночник удастся выпрямить.

Корсет жестко фиксирует спину в нужном положении. Таня долго к нему привыкала, перенесла множество примерок и притирок, пока корсет обтачивали и подгоняли по фигуре, чтобы он не натирал кожу. Когда снимали гипсовый слепок для корсета, медсестра случайно сильно порезала Тане живот. Рану зашили. Таня плакала, ее долго не могли успокоить.

— Не плачь, все заживет, останется маленький шрамик, который никто даже не заметит, — утешала ее мама.

Только Таня плакала вовсе не из-за боли, к которой привыкла за эти годы:

— Мама, неужели я останусь инвалидом и всю жизнь буду носить эти жуткие корсеты, в которых нельзя даже нагнуться?

Врачи запретили Тане все нагрузки и даже плавание, потому что сколиоз продолжал прогрессировать.

— Обычным детям трудно понять, как это — быть инвалидом, — с горечью говорит Таня. — Ведь ты не можешь согнуть ногу или даже повернуть голову. Тебе ничего нельзя, а всем всё можно. Это ужасно! Раньше я этого тоже не понимала.

справка от врача

Заведующий отделением травматологии и ортопедии ДГКБ №13 имени Н. Ф. Филатова Николай Тарасов

«У Тани идиопатический правосторонний грудной сколиоз 4-й степени. Длительное консервативное лечение, к сожалению, не принесло желаемого результата — деформация позвоночника неуклонно прогрессировала. В настоящее время исправить этот выраженный анатомический, функциональный и косметический дефект возможно только с помощью хирургического вмешательства. Сложная операция, в ходе которой мы установим на позвоночник фиксирующую металлоконструкцию Venus, избавит девочку от боли в спине и позволит ей жить полноценной жизнью».

Мечта о платье принцессы

В прошлом году девочка заметно выросла — и искривление позвоночника усилилось. Врачи, наблюдавшие Таню, сказали, что сколиоз достиг наивысшей, 4-й степени. Теперь спасти Таню от тяжелой инвалидности поможет только операция.

Ее проведут хирурги из отделения травматологии и ортопедии московской Детской городской клинической больницы (ДГКБ) №13 имени Н. Ф. Филатова. Искривленный позвоночник выпрямят и зафиксируют с помощью металлоконструкции. Цена такой высокотехнологичной операции — 762.473 руб. Семья Родькиных живет на скромную зарплату папы, мама Светлана пока находится в декретном отпуске с младшей дочкой — двухлетней Дашей. Им не по силам собрать такую сумму.

…Когда Тане надели первый корсет, она записалась в воскресную школу, а теперь поет в церковном хоре. Девочку знают в Яхроме все прихожане. Они говорят: когда Таня поет, кажется, что «радость будет». Прямо как в стихотворении Блока.

Таня пока не читала это стихотворение. У нее своя радость: недавно мама купила ей самокат и разрешила кататься — пока по пять минут в день. А главная Танина мечта — пышное платье с открытой спиной для выпускного бала, как у принцессы. Единственный вопрос, который ее волнует: будет ли на спине виден шрам после операции?

// фото: Сергей Величкин

как помочь

Самый простой способ помочь Тане — отправить SMS со словом ДЕТИ на номер 5542 (только для России, любой оператор связи) — с вашего счета спишется 75 руб.

Переслать другую сумму можно через банковский перевод:

Благотворительный фонд «Русфонд», ИНН 7743089883, КПП 774301001, р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк» , г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Тани Родькиной

Кроме того, есть и другие способы отправить пожертвование для Тани, подробнее о них вы можете узнать на сайте https://www.rusfond.ru/donation

спасибо вам!

В прошлом месяце мы рассказали о 12-летнем Илье Литау, у которого обширная деформация свода черепа. Деформация возникла после трепанации: ее сделали Илюше из-за тяжелой черепно-мозговой травмы, которую он получил после того, как во дворе собственного дома его сбила машина, когда мальчик шел в школу. На установку титановых пластин, которые должны закрыть костные дефекты, требовалось 332.243 руб.

Илья Литау с отцом // фото: Сергей Величкин

Оплатить реконструктивную операцию папа мальчика, воспитывающий сына в одиночку, не мог. А без операции никак нельзя: иначе деформация будет прогрессировать, что приведет к нарушению роста черепа и помешает восстановлению координации движений и речи Ильи.

В итоге читатели газеты «Собеседник» и rusfond.ru собрали 352.613 руб. Операция для Илюши уже оплачена.

Сергей, папа Ильи, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.